Cumhur İttifakı Pişi Dağıttı
1 saat önce
Cumhur ittifakı pişi dağıttıBURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde cumhur ittifakı pazar yerinde pişi dağıttı.
Cumhur ittifakı pişi dağıttı
BURSA - Bursa
'nın Orhaneli
ilçesinde cumhur ittifakı pazar yerinde pişi dağıttı. Orhaneli Belediye Başkanı
seçilen Ali Aykurt
, AK Parti
İlçe Başkanı Ramazan Turhan ve MHP
İlçe Başkanı Bülent Sungur, salı pazarında vatandaşlara kazanlar dolusu yapılan pişilerden ikram etti. Merkez
Durdubey Camii önünde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ali Aykurt, büyük sevgi ve tebriklerle karşılandı. Aykurt pazara gelen bütün köylü ve ilçe sakinlerine kazanlar dolusu pişi dağıttı.
İlçe merkezini ve Sadağı kanyonunu gezmeye gelen Koreli turistlere de ikramda bulunan başkan, tercüman olmadığı için telefondan çeviri yaparak turistlere "Hoş geldiniz" dedi.
Aykurt, turistlere kanyonu gezdirmek için iki kişi görevlendirerek onları uğurladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:26 Kaynak: İHA
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