Cumhur İttifakı Salihli'de Seçim Çalışmalarına Başladı

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Manisa'nın Salihli ilçesinde Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan MHP'li Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Salihli İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Manisa'nın Salihli ilçesinde Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan MHP'li Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Salihli İlçe Teşkilatını ziyaret etti.



Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Salihli Belediye Başkan adayı Zeki Kayda'yı ziyarette MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, Ülkü Ocakları Salihli İlçe Başkanı Musa Şentürk, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Ali Rıza Ünveren, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca eşlik etti. Kayda ve beraberindekileri parti binası önünde AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Ak Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ile partililer tarafından karşılandı.



"Bugün burada birlik, beraberlik ve bu büyük akitin başlangıcına şahitlik ediyoruz" AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, "Bu kutlu yolda tevazuh, samimiyet ve gayretle çıkmış olduğumuz Mart 2019 yerel seçimlerinde birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Merkezdeki birlikteliğin burada da üyelerde, mahallelerde, sandıkta aynı dirayette daha güçlü bir şekilde Manisa ve Salihli'nin sesini Türkiye'nin her tarafında duyulması için çalışacağız. Allah bizleri utandırmasın" dedi.



Cumhur İttifakı'nın Salihli adayı Zeki Kayda, bugün Salihli'de farklı bir gün yaşadıklarını söyledi. Başkan Kayda, "Cumhur İttifakı ile ülkemizde yaşadığımız farklılığın Salihli'de adımını atıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum" dedi.



Salihli'de hayata geçilen projeleri anlatan Başkan Kayda, "2019 seçimleri bizim yol çizgimizin, birlikte Salihli'yi yönetmeyi daha da pekiştirecek. Biz şu sözü verdik; Manisa Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçeyi zillet ittifakına bırakmayacağız. Biz 2 ayrı siyasi partiyiz ama her şeyimiz ortak. Salihli'yi birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.



AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisa Büyükşehir ve 17 ilçede 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın yeniden kazanması için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade ederken, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise Cumhur İttifakı'nın, 'Millet İttifakı'na sandıkta gereken cevabı vereceğini söyledi. - MANİSA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cezaevinden Kaçan 2 Kişi, Jandarmaya Adres Sorunca Yakayı Ele Verdi

CHP'nin İzmir Adayını Eleştiren MHP Lideri Bahçeli'ye Sert Yanıt: Kimsenin Haddi Değil

Şeyma Subaşı, İtalyan Sevgilisine Aşkını Haykırdı

TBMM, Kenan Sofuoğlu'nun 'Senatör' Yazılı Kartviziti İçin Harekete Geçti