Cumhur İttifakı Samsun Belediye Meclis Üyesi Adayları

AK Parti Samsun İl Başkanlığı, Cumhur İttifakı belediyeler meclis üyesi aday listesini açıkladı. Açıklanan liste şöyle:



İlkadım



Cumhur İttifakı İlkadım Belediye Meclis Üyesi Adayları: Yılmaz Karagöz, Cemalettin Kola, Hasan Uzunlar, Aykut Çepni, Özkan Şener, Murat Gürbüz, Hayri Atmaca, Kadir Soylu, Mustafa Umar, Serkan Akyüz, Necmettin Kaplan, Halime Kesmen, Ahmet Varol, İbrahim Üstün, Aykut Sancak, Yurttaş Kıyak, İbrahim Arslan, Bayram Elitok, Erdal Dinç, Turan Ordulu, Recep Kapıcıoğlu, Onur Bakır, Yunus Kılıç, Kenan Çelik, Özcan Bayram, Selim Bayrak, Ayhan Akkuş, Abdullah Dede, Engin Gök, Muzaffer Türkdönmez, Levent Meral, Yılmaz Sezen, Cazibe Cavidan Çoşkundere, Yavuz Yılmaz, Erol Köroğlu, Çetin Topsakal, Fikret Öztürk oldu



Atakum



Cumhur İttifakı Atakum Belediye Meclis Üyesi Adayları: Recep Kemal Certel, Sezgin Aydın, Turgay Albayrak, Osman Kuleberoğlu, Uğur Özel, Süleyman Sezen, Hakan Yaman, Nail Yazgan, Asım Sümer, Sevim Özil, Murat Talu, İlyas Sayal, Sezai Erbil, Adem Şenol, Alican Mırık, Ümit Gül, Tuğrul İnan, Ramazan Tokmak, Hamdi Bodur, Önder Gürsel, Hamdi Kıyıcıoğlu, Levent Tanrıverdi, Mine Rabia Uzun Erbilgin, Muhammet Raşit Çilingir, Fedai Ayan, Fehim Arvas, Miraç Morçöl, Behzat Dinç, Hakan Akyüz, Mustafa Keskinoğlu ve Kemalettin Kumru.



Tekkeköy



Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Meclis Üyesi Adayları: Aydın Karmil, Özkan Karakaya, Sadettin Küçükali, Kamil Çilingir, Şaban Ulutaş, Ali Özdemir, Mehmet Doğan, Azmi Fidan, Rahime Bilgin, Cemil İlkin, Kenan Beyazyüz, Mehmet Gürsoy, Ali Can Özbay, Adem Bolat, Köksal Kısa, Refik Aydın, Fatma Kul, Kadir Topal, Recai Ateş, Mehmet Yıldırım, İsmail Balcı, Selma Günaydın, Mustafa Boyacı, İlyas Demir ve Osman Erçin.



Canik



Cumhur İttifakı Canik Belediye Meclis Üyesi Adayları: Melek Kubalas Ertaş, İsmail Sevindik, Hasan Meral, Rabia Baykeser, Cemil Güngör, İlkay Zehir, Fatih Öztürk, Musa Sarı, Sefa Özdemir, Hüseyin Eler, Hüseyin Kılıç, Yusuf Sancak, Hülya Şenyer, Sezai Onaran, Mahmut Gencay, Dursun Gül, Mustafa Işık, Fevzi Çakır, Hasan Aslantürk, Yaşar Kepçe, Hanife Şentürk, İrfan Köksal, Muzaffer Emuce, Nurullah Hekimoğlu ve Musa Çelik.



Terme



Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Meclis Üyesi Adayları: Mümin Osman Ertan, Hayrettin Akkuş, Kaşif Aksoy, Selma Kurt, Cem Devranlı, Güler Okumuş, Salim Ergan, Kemal Alemdar, Ayhan Yılmaz, Sevgiye Moral, Mustafa Şahin, Ahmet Kumbasar, Aydın Ekiz, Cevdet Akbulut, Turgut Çakıl, Recep Genç, Ali Kökten, Yetkin Moral, Tamer Yiğit, Erol Güdek, Ahmet Demir, Hüseyin Keskin, Cem Emre Çakan, Mehmet Devranlı ve Tamer Temel Adalı.



Salıpazarı



Cumhur İttifakı Salıpazarı Belediye Meclis Üyesi Adayları: Yücel Kaya, Hasan Gündoğdu,



Yusuf Çakır, Kerim Akgül, Nurşen Arslan, Recep Erduğan, İsmail Kazanç, Orhan Uyanık, Ömer Tekin, Emine Dağlıoğlu, Cemalettin Ceniklioğlu, Erdoğan Özcan, Yusuf Bal, İbrahim Yılmaz ve Hakan Şahin.



Ladik



Cumhur İttifakı Ladik Belediye Meclis Üyesi Adayları: Mevlüt Berçinli, Mehmet Eren, Ömer Kanoğlu, Orhan Yılmaz, Adnan Topal, Kenan Toker, Kadir Akman, Celal Çobanbaşı, Erkan Yüksel, İsmail Kırış ve Celal Tuzcu.



Kavak



Cumhur İttifakı Kavak Belediye Meclis Üyesi Adayları: Abdullah Öksüz, Ramazan Honca, Fatma Çankaya, Ali Us, İsa İnaç, Hüseyin Yetkin, Mert Erman Candemir, Yılmaz Kırış, Erman Bilen, Adem Saygılı, Samet Akyel, Turan Dağcı, Çetin Örsel, Mustafa Sarıoğlu ve Mehmet Avcı.



19 Mayıs



Cumhur İttifakı 19 Mayıs Belediye Meclis Üyesi Adayları: Sedat Karakoç, Recep Kaçar, Musa Altun, Yusuf Aydın, Orhan Aksoy, Kadir Akşahin, Ömer Atik, Mehmet İşbilir, Fuat Kıroğlu, Eyüp Büyükbaş, Yavuz Güzeldal, Mustafa Tospatlıoğlu, Mustafa Tekke, İbrahim Türkoğlu ve Nazmi Karaduman.



Ayvacık



Cumhur İttifakı Ayvacık Belediye Meclis Üyesi Adayları: Turan Okur, Yüksel Beyazoğlu, Selim Asır, Ahmet Düzova, Necmi Öztürk, Ali Yazıcı, Süleyman Mutlu, Murat Doğan, Bayram Seven, Hüseyin Keskin, Rüya Belur Özdemir, Yunus Emre Öztürk, Kenan Özcan, Ali Yiğit ve Cemal Güler.



Yakakent



Cumhur İttifakı Yakakent Belediye Meclis Üyesi Adayları, "Muhteber Çevik, Mustafa Karagülle, Saliha Korkmaz, Naile Yetmişbir, Fahri Atalay, Erkan Altuntaş, Mustafa Çakır, Yaşar Taş, Turan Çakır" oldu



Vezirköprü



Cumhur İttifakı Vezirköprü Belediye Meclis Üyesi Adayları: Sami Pala, Ahmet Avcı, Yasemin Tasalı, Cevat Canbolat, Hasan Tunç, Recep Kaya, Mehmet Turhallı, Mehmet Çoban, Sebahattin Yağız, İlhan Tunç, Mustafa Türker, Mehmet Kuzubaş, Mustafa Meral, Hasan Ünlü, Murat Önal, Uğur Yazıcı, Ahmet Gör, Eyüp Akdoğan, Kurtça Albayrak, Ayhan Bayar, İsmail Erden, Cemal Sarmusak, Mehmet Erdinç Aygün, Sezai Demirkan ve Melek Işık.



Havza



Cumhur İttifakı Havza Belediye Meclis Üyesi Adayları: Ertan Özkan, Bülent Şahin, Hayrettin Şahin, Muhammet Gür, Recep Akça, Sema Köşe, Ahmet Altınkaynak, Kazım Yıldız, Mahmut Gümüştekin, Ahmet Rafet Ergin, Hamza Akkurt, Hilmi Erden, Ali Erdoğan, Murat Sarp ve Ekrem Gümüşcü.



Çarşamba



Cumhur İttifakı Çarşamba Belediye Meclis Üyesi Adayları: "Nihat Soğuk, Anıl Seyfi Arslan, İlknur Gümüş, Ferat Özdemir, Aytaç Uyar, Kemal Ayan, Hülya Banu Ak, Adem Ekici, İlter Alişan, Mücahit Yılmaz, Erdoğan Terzi, Mustafa Ayan, Hasan Öneği, İbrahim Taflan, Celal Yılmaz, Burhan Atsan, Zeki Kabadayı, Elif Öztürk, Muammer Lazoğlu, Murat Çelebi, Fatih Şentürk, Kerim Deniz, Mehmet Uysal, Efraim Yiğit, Kadir Akkuş, Rıdvan Burak Şahintürk, Hacer Sarıoğlu, Günay Dinçer, Cihangir Emre Özakçaylı, Hakan Köse ve Ümüt Kavraz.



Bafra



Cumhur İttifakı Bafra Belediye Meclis Üyesi Adayları: Ahmet Tokgöz, Kübra Ülkü Can, Eyüp Sabri Şahin, Hasan Yavuz Ataseven, Emin Usta, Erhan Özkan, Özden Yiğit, Nazife Soruklu, Metin Şişman, İbrahim Ak, Şaban Deniz, Yasin Türken, Recep Kaplan, Dursun Aygün, Hakan Aytünür, Bünyamin Kurt, Nazlı Sezgin, Remzi Turan, Ali Oğuz, Mustafa Tuğrul Erdoğan, Cemil Musaoğlu, Mustafa Özkök, Naci Sürmeli, Yüksel Bozkurt, Bayram Şener, Arif Satılmış, Kağan Alkan, İsmail Süleymanoğlu, Soner Taş, Murat Cevahir ve Yahya Çömert. - SAMSUN

