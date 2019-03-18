Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Seçim Çalışmaları

Cumhur İttifakı Seçim Çalışmaları

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Dinar Belediye Başkan Adayı Nihat Sarı, yerel seçim çalışmaları için ilçedeki Fatih Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarını ziyaret etti.

Cumhur İttifakı Seçim Çalışmaları, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti Dinar Belediye Başkan Adayı Nihat Sarı, yerel seçim çalışmaları için ilçedeki Fatih Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarını ziyaret etti.


Ziyaretinde yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Belediye Başkan Adayı Nihat Sarı vatandaşlara seçilmesi halinde yapacağı projeleri anlattı.

Dinar'a hayvan barınağı, pazar yeri, meydan ve yeraltı otoparkı yapacaklarını belirten Sarı şunları söyledi:

"İlçemizin ve vatandaşlarımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yepyeni projeler ile halkımızın karşısına çıktık ve bu projelerimizi hükümet desteğiyle yapacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:45 Kaynak: AA

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