Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Seçmenleri Kutlamalara Başladı

Cumhur İttifakı Seçmenleri Kutlamalara Başladı

1 saat önce

Cumhur İttifakı seçmenleri kutlamalara başladıBALIKESİR - Balıkesir'de yerel seçimler sonrası yapılan kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı seçmenleri araç konvoyları oluşturup kutlamalara başladı.

Cumhur İttifakı seçmenleri kutlamalara başladı

BALIKESİR - Balıkesir'de yerel seçimler sonrası yapılan kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı seçmenleri araç konvoyları oluşturup kutlamalara başladı.
Türkiye'de seçimin kıyasıya rekabetle sürdüğü Balıkesir'de Cumhur İttifakı seçmenleri kutlamalara başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı Yücel Yılmaz'ın seçimleri kazandığını söyleyen partililer AK Parti İl başkanlığı önünde davul zurnalar eşliğinde Başkan Yılmaz'ın başkanlığını kutlamaya başladılar. Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlaması sonucu Başkan Yücel Yılmaz'ı seçim galibi ilan eden AK Partili seçmenler araçları ile konvoy yaparak, AK Parti il binası önüne toplanmaya başladılar. Parti binası önünde toplanan partililer davul zurna eşliğinde kutlamalara başladığı görüldü. Parti binası önünde atlı binicilerin atları ile geçmesi vatandaşları coşturdu. Sonuçların kesinleşmesi sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek adayın meydan toplantısı yapması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:56 Kaynak: İHA

Türkiye, Balıkesir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyların Sayılmaya Başlamasının Ardından Özhaseki'den İlk Değerlendirme: Keyfimiz Yerinde Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye'nin İlk Komünist İl Belediye Başkanı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:13:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Seçmenleri Kutlamalara Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]