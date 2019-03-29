Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Söğütlü Aday Tanıtım Toplantısı

Cumhur İttifakı Söğütlü Aday Tanıtım Toplantısı

43 dakika önce

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Cumhur İttifakı kapsamında Söğütlü ilçesinde düzenlenen belediye meclis üyeleri adayları tanıtım toplantısına katıldı.

Cumhur İttifakı Söğütlü Aday Tanıtım Toplantısı, System.String[]
MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Cumhur İttifakı kapsamında Söğütlü ilçesinde düzenlenen belediye meclis üyeleri adayları tanıtım toplantısına katıldı.

Akarca Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bülbül, yurt içinde ve yurt dışında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Cumhur İttifakı'nın oluşturulduğunu söyledi.

Yerel seçimlerde vatandaşlardan destek beklediklerini aktaran Bülbül, Cumhur İttifakı'nın gücüne güç katması gerektiğini kaydetti.

Milletvekili Atabek de Cumhur İttifakı'nın birlikteliğini halka yansıtmakla görevli olduklarını belirterek, ilçeden gelen oyların her dönemde Meclis'te kendilerini güçlü kıldığını ifade etti.

Cumhur İttifakı kapsamında ilçede gösterilen belediye başkan adayına ve meclis üyesi adaylarına güvendiklerini anlatan Atabek, hazırlanan projelerin gerçekleştirilmesi için gerek desteği sağlayacaklarını iletti.

Cumhur İttifakı Söğütlü Belediye Başkan Adayı Koray Oktay Özten ise bugüne kadar Söğütlü ilçesinde hizmet veren büyüklerin bıraktığı bayrağı en yükseğe çıkarmak için çalışacaklarını dile getirerek, ilçe için hazırladıkları projeleri anlattı.

Atabek, daha sonra Özten ve ilçe kadın kolları üyeleriyle ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:50 Kaynak: AA

MHP, Milletvekili, Söğütlü, Güncel
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