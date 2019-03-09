Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Terme Adayı Kılıç: "Bürokrasi Kalkacak, İş Sahaları Açılacak"

Cumhur İttifakı Terme Adayı Kılıç: "Bürokrasi Kalkacak, İş Sahaları Açılacak"

56 dakika önce

Esnaf ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Terme Başkan Adayı Ali Kılıç, "En önemli hamlemiz, sözümüz Terme'de istihdam oluşturmak olacaktır" dedi.

Cumhur İttifakı Terme Adayı Kılıç:
Esnaf ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Terme Başkan Adayı Ali Kılıç, "En önemli hamlemiz, sözümüz Terme'de istihdam oluşturmak olacaktır" dedi.

Başkan Adayı Ali Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında ilçede esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Kılıç, gelecek 5 yılda en önemli sözünün ilçede istihdam alanları açmak olduğunu söyledi. Son olarak sanayi esnafını ziyaret eden Ali Kılıç, "Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışacağız. İstihdam artışına yönelik her türlü çabayı gösterecek, bunu başaracağız" diye konuştu.

Terme'de 22 yıl avukatlık yaptığını, siyaset alanında da hizmet etme imkanı bulduğunu söyleyen Ali Kılıç, "Hem mesleğimi yaparken hem de siyasete atıldığım dönemlerde şehrimizin tüm eksikliklerini, sorunlarını gözlemleme şansını buldum. Başta trafik olmak üzere kent merkezimizde ne kadar sorun varsa çözümü için kolları sıvayacağız" şeklinde konuştu.

"Dışarıya göçü önleyeceğiz"

Terme için hayalleri olduğunu vurgulayan Kılıç şöyle devam etti: "Şehri gençlerimizle birlikte planlayacağız. Gençler önümüzdeki dönemde fikirleriyle bize ışık tutacak. En önemli hamlemiz, kendime, ekibime, basına verdiğimiz sözdür aynı zamanda. O da Terme'nin yıllardır dışarıya göç vermesinin engellemektir. Bunu da istihdam alanı oluşturarak yapacağız. Bizim için önümüzdeki 5 yılda en önemli kelime 'istihdam' olacak."

"Tuğlaları birer birer dizeceğiz"

Sadece Terme'de değil Ankara ve İstanbul'daki Termeli iş adamlarıyla toplantılar yapacağını söyleyen Ali Kılıç sözlerine şöyle tamamladı: "Fabrikalar, iş alanları için yeni imar sahaları oluşturacağız. Bürokratik engelleri ortadan kaldıracağız. Eğer önümüzdeki dönem, istihdamın önünü açacak hamleler yapamazsak kesinlikle kendimizi başarısız olarak kabul edeceğiz. Biliyoruz ki gökdelenler bile tuğlaları birer birer dizerek yapılır. İnşallah biz bu temelleri atacağız. İlk tuğlaları biz dizeceğiz. Umarım başarmak bizi düşer." - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:08 Kaynak: İHA

Ali Kılıç, Terme, Politika
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