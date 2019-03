Cumhur İttifakı Türk Milletinden Taraftır, Milli Kimlikten Yanadır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı Türk milletinden taraftır, milli kimlikten yanadır, Mersin'in yanındadır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı Türk milletinden taraftır, milli kimlikten yanadır, Mersin'in yanındadır. Barışmak, kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşlarımı Türkiye ve Türk milleti değerleri etrafında buluşmak için Cumhur İttifakı'na davet ediyorum" dedi. Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerine 3 gün kala Mersin'de halka seslenerek, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamit Tuna ile ilçe belediye başkan adaylarına destek istedi. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda düzenlenen mitingde konuşan Bahçeli, 31 Mart'ta Mersin'in tercihini Cumhurdan yana kullanacağına inandığını söyledi. Konuşmasının devamında, CHP'ye oy verenlere, "Oyalanmayın, yalanlara kanmayın, istismara aldanmayın" diye çağrıda bulunan Bahçeli, "Bugünkü CHP yönetimi zillete düşmüştür. Bugünkü CHP yönetimi, Türkiye'nin muhaliflerinin esaretine girmiştir. Bugünkü CHP yönetimi, PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerededir? Sözde Kürdistan'a oy veren bu CHP'dir, terör örgütleriyle iltisaklı kişileri belediyelere taşımayı amaçlayan bu CHP'dir. HDP ile pazarlık yapıp, belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan bu CHP'dir. PYD, YPG'ye 'vatanlarını koruyan örgüt' diyen bu CHP'dir. PKK'lılara 'arkadaş' diyen bu CHP'nin ipotekli başıdır. 'YPG bize mi saldıracak?' diyen bu CHP'nin icazetli genel başkanıdır" ifadelerini kullandı.



"KILIÇDAROĞLU MİLLİYETÇİ OLURSA DÜNYA TERSTEN DÖNER, KILIÇDAROĞLU ÜLKÜCÜ OLURSA GÜNEŞ BATIDAN DOĞAR" CHP genel başkanının kalkıp, milliyetçiliği anlattığını, Sakarya Arifiye'deki tank-palet fabrikası üzerinden yalan üstüne yalan konuştuğunu söyleyen Bahçeli, "Milli silah sanayinden rahatsız. Çünkü tank-palet fabrikasında yapılacak silahlar YPG'yi vuracak, PKK'yı hedef alacak. Korkusu budur, kaygısı budur, telaşı bu yüzdendir. Ancak çabası boşunadır. Kılıçdaroğlu'nun maskesi düşmüştür. İhanet senaryosundaki rolü kabusa dönmüştür. Silah konusunda bazı odakların eline bakılsa memnun olacak. ABD'nin tutsağı olunsa, havalara uçacak. Türkiye sevgisi kalmamış, millete aidiyet hissi sıfıra inmiş. Kılıçdaroğlu, milliyetçilikten bahsediyor. Fren tutmuyor, ülkücü olduğunu iddia ediyor. Keşke olsaydı, keşke ülkümüzden feyizlenseydi. Geçmiş olsun. Zillete düştü düşeli, bırakın milliyetçiliği, milliliğinden bile eser kalmadı. Kılıçdaroğlu milliyetçi olursa dünya tersten döner, Kılıçdaroğlu ülkücü olursa güneş batıdan doğar" diye konuştu.



"BUGÜNKÜ CHP VE İYİ PARTİ YÖNETİMİ, DÜŞTÜKLERİ DENİZDEN ÇIKMAK İÇİN HDP, PKK, FETÖ YILANINA SARILMIŞLARDIR" Bugünkü CHP yönetiminin, denizdeki balığın, karada komisyonculuğunu yapacak kadar fütursuz olduğunu öne süren Bahçeli, "Bugünkü CHP yönetimi, denizden geçeyim derken, çayda boğulacak kadar fikirsiz, kabiliyetsizdir. Bugünkü CHP ve İYİ Parti yönetimi, düştükleri denizden çıkmak için HDP, PKK, FETÖ yılanına sarılmışlardır. Deniz dalgasız, gemi dümensiz. CHP ve İYİ Parti yönetimi yalansız olmaz, yalansız duramaz. Bunlar bozguncudur, fesat yuvasıdır. CHP'ye oy veren kardeşlerim gelin bu zilletten vazgeçin. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu Kılıçdaroğlu'na haddini bildirin. İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim, yeterince istismar edildiniz, yeterince meşgul edildiniz, yeterince siyasi kumpaslara mahkum edildiniz. Gelin Cumhur İttifakı'nda buluşalım, gelin komplolardan, komploculardan hesap soralım. İradenizi çalmaya heves edenlere, Demokrat Parti'nin hülle girişimlerine müsaade etmeyin. Mersin'in bereket ve birliği olan Cumhurun iradesine birlikte güç verelim" şeklinde konuştu.



"BEKAMIZ TEHDİT ÇIKMAZINDADIR" Alandaki kalabalığa, "Soruyorum sizlere, Mersin için duruş gösterecek misiniz? Mersin için iradenizi gösterecek misiniz? Mersin'e sahip çıkacak mısınız? Mersin'de Cumhur İttifakı diyecek misiniz?" diye soran Bahçeli, şöyle devam etti:



"Dikkat ediniz; devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü risk altındadır. Uyanık olunuz, bekamız tehdit çıkmazındadır. Yedi düvelin gözü üzerimizdedir. Yedi başlı emperyalizm canavarının eli aramızda, fitnesi içimizdedir. Her yolu deniyorlar, her vasıtayı kullanıyorlar, her yolu mubah sayıyorlar. Maksatları Türkiye'yi bölmektir. Maksatları milleti birbirine düşürüp kırdırmaktır. Hain terör örgütü PKK'yı bunun için besleyip, destekliyorlar. YPG'yi silahlandırıp, önünü açmaları da bu sebepledir. FETÖ'nün arkasında durmaları boşuna değildir. 15 Temmuz işgal ve ihaneti Türkiye'yi yıkmak için planlanmıştır."



"ZİLLET İTTİFAKI SİSTEM KARGAŞASI ÇIKARMAK İSTİYOR, REJİM BUNALIMINDAN ÇIKAR UMUYOR" 15 Temmuz'da millete kastedildiğini, Türkiye'nin çembere alındığını, zalimlerin havadan, karadan, denizden ülkeyi kuşattığını ve hain kalkışmada 251 vatan evladının şehit edildiğini hatırlatan Bahçeli, "2 bin 193 kardeşimiz de yaralandı. Gelişmeler karşısında Türkiye'nin ağır ve şiddetli beka sorununa yüzümüzü dönemezdik. 15 Temmuz'dan sonra hükümet etme sistemi ile ilgili kutuplaşmanın devamına rıza gösteremezdik. Muhtemel krizlerin önüne geçmeliydik, darbe hazırlığını kaynağında kurutmalıydık, bir olmalıydık, iri olmalıydık. Biz hep bunu söyledik, bunu savunduk. Vakit kaybına tahammül yoktu, oyalanmak ülkemizin aleyhine olacaktı. Bu ülke için yeminimiz vardı, vazgeçilemeyecekti. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyerek devletteki çift başlılığı giderelim istedik. Kriz ve kaosa karşı el birliği, güç birliği, fikir birliği içinde karşı koymayı kararlaştırdık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi böyle tesis ve tecelli etti. 31 Mart'ta yeni hükümet sistemine müzahir Mersin'in huzuruna çıkan yerel yönetimlerin varlığı tarihi bir mecburiyettir. Milli beka için bu büyük bir zorunluluktur. Çünkü zillet ittifakı sistem kargaşası çıkarmak istiyor, rejim bunalımından çıkar umuyor. Sokakların karışmasından, siyasi ve ekonomik karmaşadan gelecek bekliyor. Buna tahammül edemeyiz, Mersin bu zillete izin vermez" dedi.



"ZİLLET İTTİFAKINA PKK DESTEK İSTİYOR, FETÖ YARDIM DİLENİYOR"



"Cumhur İttifakı tarih yazmaya hazırdır, Cumhur İttifakı Türkiye'yi zafere taşımaya ant içmiştir" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:



"Alnımız aktır, vicdanımız paktır, elbette Mersin yükseklere layıktır. Tarihi ise şehit kanı ile yazılmıştır ve Türk milletinin eseridir. Bu eseri çiğnetmeyeceğiz, bu esere toz kondurmayacağız. Soruyorum sizlere; bir miyiz, beraber miyiz, birlikte 'Cumhur İttifakı' diyecek miyiz. Şimdi söz sırası 31 Mart'ta sizde. Karar sizin, elinizde ülke sizin, Mersin sizin, millet sizsiniz. Oyunuzu verin şer oyunu bozun, oyunuzu verin zilleti pişman edin. 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyenlerin, PKK'ya, FETÖ'ye umut bağlayanların sandıkta işini bitirin. Zillet ittifakına PKK destek istiyor, FETÖ yardım dileniyor. Türkiye ve Mersin'e şaşı bakan, ters yaklaşan, art niyetli planlar yapan kim varsa, CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin yanında duruyor. Kürt kökenli kardeşlerim; tuzakları birlikte bozalım, fitnecileri, bozguncuları, kandan nemalanan teröristleri beraberce Adem'e mahkum edelim. Cumhur İttifakı'nın çatı altında hep beraber kucaklaşalım." Konuşmasında, "31 Mart mahalli idareler seçimlerine 3 gün kala Mersinli kardeşlerimle hasret gidermekten mutluluk duyuyorum" diyen MHP Lideri Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin ülkeye, millete, Mersin'e, demokrasiye, milli birlik ve bekaya hayırlı sonuçlar getirmesini diledi. Mersin'in asaletin ve ahlakın şehri olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Mersin, sabrın ve sağduyunun simgesidir. Mersin, birliğin ve kardeşliğin yöresidir. Mersinli kardeşlerimin yeri bellidir, kaynağı bellidir. Yörüklerin duruşu hayranlık vericidir. İnanıyorum ki, 31 Mart geldiğinde Mersin muazzam tercihini cumhurdan yana kullanacak, Türkiye'nin hak ve hukukuna çok güçlü şekilde destek çıkacaktır" diye konuştu.



"MUTLAKA SANDIĞA GİTMENİZİ RİCA EDİYORUM"



"Aziz milletimizden ve sizlerden ricam; mutlaka sandığa gitmenizdir" diyerek, 31 Mart'ta herkesin oy kullanmasını isteyen Bahçeli, 31 Mart'ta seçime katılımın yüksek olmasının hem demokrasinin istikrarı hem de milli iradenin itibarı açısından tarihe önemde olduğunu söyledi. Bahçeli, "31 Mart'ta tek meselemiz, sandığa gidip oyumuzu kullanmak olmalıdır. Bunun yanında sandık güvenliğine azami dikkat ve hassasiyet gösterilmelidir. 31 Mart'ta sandığa gidecek misiniz? 31 Mart'ta Mersin'e sahip çıkacak mısınız? 31 Mart'ta Türkiye'nin geleceğine, Mersin'in özlemlerine tercüman olup Cumhur İttifakı'nı seçecek misiniz? Kardeşlik için, huzur için, istikrar için, daha müreffeh ve muasır bir Mersin için Cumhur İttifakı'nı tercih edecek misiniz?" diyerek Mersinlilerden destek istedi.



"CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'DİR, TÜRK MİLLETİNİN KÖKÜDÜR" Cumhur İttifakı'nın masa başında kurulan bir ittifak olmadığını dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti: "Cumhur İttifakı çıkara, al-ver sürecine dayalı bir ittifak değildir. İttifakımızın duruşu sağlamdır, iradesi sağlamdır, mayası sağlamdır, hamuru sağlamdır, ahlakı sağlamdır, hedefleri sarsılmaz düzeydedir. Türk milletinin sinesinden doğup sevdasıyla yoğrulan şuurun adıdır Cumhur İttifakı. 15 Temmuz gecesi milli direniş ve devleşen mücadele sonucunda yükselen ruhun unvanıdır Cumhur İttifakı. 7 Ağustos Yenikapı dirilişi, 16 Nisan halk oylaması doğruluşu, 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin duruşuyla Türkiye'nin aydınlık ufkudur Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı, uyanan tarihin müjdesidir; uyanış, yaşayan milli his ve heveslerin kırılmaz mukavemetidir. Bir yanda Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışan mihraklar, diğer yanda Türkiye'nin topyekun kurtuluş ve yükselişine hizmet eden Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı Türkiye'dir, Türk milletinin köküdür, Mersin'in hayallerini gerçeğe dönüştürecek karar ve iradededir."



"SİYASİ AYAK OYUNLARIYLA MERSİN'İ MEŞGUL ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOKTUR" 31 Mart geldiğinde tarihi bir seçim yapılacağını kaydeden Bahçeli, "31 Mart'ta milli bekamız üzerindeki sis perdesini yırtıp atacaksınız. 31 Mart'ta Türkiye'nin istikbal ümidi, güvenlik zırhı, milli birliğinin güvencesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tescil edeceksiniz. Yalnızca belediye başkanı seçmeyeceksiniz; aynı zamanda Türkiye'nin üzerindeki hain planları silip atacaksınız. Yalnızca belediye meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarları belirlemeyeceksiniz, aynı şekilde küresel ve bölgesel oyunları elinizin tersiyle iteceksiniz. Bu kutlu göreve hazır mısınız? Bu muazzam mücadeleye var mısınız? Dedikoduyla geçirecek vakit yoktur. Nitekim vakit, Mersin'in huzur vaktidir. Siyasi ayak oyunlarıyla Mersin'i meşgul etmeye kimsenin hakkı yoktur. Nitekim Mersin güçlendikçe güçlenecek, yükselişinin önüne hiç kimse geçemeyecektir. Önümüzdeki 5 yıl için sizlerden onay istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl için sizlerin iradesini bekliyoruz. Herkes tersine giderken, biz Mersin'i daha da büyütmek, daha da geliştirmek arzusundayız. Bu nedenle Cumhur İttifakının birbirinden değerli adaylarıyla Mersin'in hizmetine talibiz" ifadelerini kullandı.



"İTTİFAKIMIZ, PARÇALANMAYA, BÖLÜNMEYE, AYRILMAYA, KOPUŞA KARŞI MİLLİ KENETLENMENİN TEMİNİ VE TAKVİYESİDİR" Cumhur İttifakının gönülleri buluşturduğunu, gayeleri birleştirdiğini ve geleceği belirlediğini söyleyen Bahçeli, AK Parti ile 30 büyükşehirde ittifak yaptıklarını, bunlardan birinin de Mersin olduğunu anımsatarak, ittifakın fedakarlık ruhuyla hareket eden Mersinli AK Partililere teşekkür etti. Bahçeli, "Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. 51 ilin 17'sinde ittifak kurduk, 519 metropol ilçenin 431'inde, 403 ilçenin 36'sında, 386 beldenin 33'ünde Cumhur İttifakının çatısı altında buluştuk. Cumhur İttifakı, daha huzurlu ve mutlu bir Mersin'e doğru yol alıştır. Daha zengin, daha kaygısız bir Mersin'e yöneliştir. Daha adil, daha hakkaniyetli bir döneme başlangıçtır. İttifakımız, zalimlere karşı cumhurun iradesidir; zulme ve zorbalığa karşı milletin dirayetidir; korkaklara ve kanunsuzlara karşı cesurların dik duruşudur. İttifakımız, bütünüyle parçalanmaya, bölünmeye, ayrılmaya, kopuşa karşı milli kenetlenmenin, milli kucaklaşmanın temini ve takviyesidir. Yöresi, kökeni, mezhebi ve anasının dili ne olursa olsun her Türk vatandaşı Cumhur İttifakı'nın doğal ve meşru bir varlığıdır. Biz hiç kimsenin doğduğu yeri merak etmeyiz, hiç kimsenin kökenine ve yöresel niteliklerine bakmayız. Milletimizin her evladını, Mersin'de yaşayan her kardeşimi Cenabı Allah'ın bir lütfu sayarız, böyle görürüz. Bayrak sevgisi var mı, buna bakarız. Vatan sevgisi var mı, buna odaklanırız. Ezana hürmet var mı, buna dikkat ederiz. Millete mensubiyet bilinci var mı, bununla ilgileniriz. Milli birliği sorgulatmayacak, milli ruhu sakatlatmayacak farklılıkları zenginlik kabul ederiz. Bölücülük düşmanımızdır. Bölücüler, iki cihanda da yakalarından tutacağımız millet hasımlarıdır" şeklinde konuştu.



"ARTIK KARAR ANI GELMİŞTİR. HERKES TAVRINI BELİRLEMEK ZORUNDADIR. YA BİRLİKTEN, BERABERLİKTEN YANA OLACAKSINIZ YA DA GERİLİM VE KAVGA DOLU BİR GELECEĞE SÜRÜKLENECEKSİNİZ"



"Gelişmeler önümüzdeki dönemin taraflarını netleştirmiştir" diyen Bahçeli, şunları söyledi:



"Artık herkesin tarafını belli etme zamanı gelmiştir. Bir yanda ihanet ve işbirlikçi çıkar çevrelerinin ittifakı vardır, diğer yanda milletini karşılıksız seven Cumhur İttifakı. Bir yanda Türkiye'den intikam almaya niyetli mihraklar vardır, diğer yanda bin yıllık kardeşliğe yemin etmiş Türk milleti. Bir yanda varlıklarımızı sömürmeye hazırlanan küresel odaklar vardır, diğer yende hakkaniyet ve adaleti savunan vatan evlatları. Bir yanda siyasi ikbal ve menfaat için tahrik edenler vardır, diğer yanda Türkiye'ye talip olan Cumhur İttifakı. Artık karar anı gelmiştir. Herkes tavrını belirlemek zorundadır. ya birlikten, beraberlikten yana olacaksınız ya da gerilim ve kavga dolu bir geleceğe sürükleneceksiniz. ya kardeşliğin devamını isteyeceksiniz ya da ağır bir yıkımı göze alacaksınız. Cumhur İttifakı kararın çoktan vermiştir, tarafını belirlemiştir. Cumhur İttifakı Türk milletinden taraftır, milli kimlikten yanadır, Mersin'in yanındadır. Barışmak, kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşlarımı Türkiye ve Türk milleti değerleri etrafında buluşmak için Cumhur İttifakı'na davet ediyorum. Kimler ve hangi karanlık güçler hangi oyunları tertip ederlerse etsinler, hangi ihanetlerin içine girerlerse girsinler bilecekler ki, Türkiye Cumhuriyeti tektir ve üniter bir devlettir. Türk milleti ayrılık kabul etmeyen bir bütündür. Milli devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ebedi yurdumuzdur. Al bayrağımız bağımsızlığımızın, egemenliğimizin sembolüdür. Milli birlik ve bütünlüğümüzün temelleri, tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak ülküsüdür. Türkiye Cumhuriyeti, ebedi vatanında milli varlığını ve birliğini Cumhur İttifakı ile koruyacaktır. Cumhur İttifakı, bu değerleri muhafaza etmeye yeminlidir. Bilinmelidir ki, bu aziz vatan hepimizindir; Türkiye'mizin bir yıkıma sürüklenmesini önlemek için milli bir görevdir. Herkes üstüne düşen sorumluluğu, siyasi hesapları bir kenara bırakarak yerine getirmelidir. Aksi halde yarın çok geç olacaktır. Buradan çağrımı tekrarlıyorum; gün birleşme günüdür, dayanışma günüdür. Cumhur İttifakı'nın gönlünde herkese yer vardır. Cumhur İttifakı'nın yüreği herkesi kucaklamaya yetecektir. Cumhur İttifakı, Mersin'in ve memleketimizin her evladına kucağını açmaktadır" dedi.



(Hüseyin Kar - Kıymet Gökçe - Koray Ünlü/İHA)

