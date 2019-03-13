Cumhur İttifakı Türk Milletinin Çarpan Kalbidir"

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Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek

Fenerbahçe, Brann Forması Giyen Mikail Maden'i Transfer Etti

Okan Bayülgen'in Yeni Kanalı Belli Oldu!

Mehmet Özhaseki'den "Ankaralı Değil" Diyenlere Yanıt: Atatürk Selanik'te Doğmuş, Ne Yapalım Yani