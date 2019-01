Cumhur İttifakına İlkadım'da Büyük Destek

Ev ev, sokak sokak, cadde cadde halkla kucaklaşmalarını sürdüren İlkadım Belediye Başkanı Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok , "Sıkılmadık el, çalınmadık kapı fethedilmemiş gönül bırakmayacağız" dedi.Cumhur İttifakı ruhu ile vatandaşlarla kucaklaşan Başkan Erdoğan Tok, Yaptığı her ev toplantısında büyük ilgiyle karşılanıyor. Çocuklarla yakından ilgilenen Tok, ev toplantılarında ve mahalle gezilerinde gönüllerde yer ediniyor.Birlik ve beraberlik içerisinde Cumhur İttifakı ile yakalanan gönül birlikteliğini sürdüreceklerini ifade eden sürdüren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Ziyaretlerde vatandaşımızın büyük teveccüh ve desteğini görüyorum. Girdiğim her evde kapılarını bizlere açan hane halkımızın teveccühü ile karşılaşıyorum. Esnaf ziyaretinde, mahalle gezisinde Cumhur İttifakının da birleştirici gücü ile herkesle kucaklaşıyoruz. Gördüğüm ilgi ve alaka memnuniyet veriyor. 5 yıl boyunca halkımızın iyi ve kötü gününde hep yanında olduk. Cenazede, düğün ve nişan merasimlerinde, taziye ve hacı ziyaretlerinde, esnaf gezileri, ramazan ayında komşu iftarları, mahalle buluşmaları ile hep halkımızın içinde olduk" diye konuştu.Milletin hizmetkarı olmaya devam edeceklerini ifade eden Erdoğan Tok, "Biz gönül belediyeciliği ile birlikte 5 yılda İlkadım'a rekor yatırımlar yaptık. Yaptıklarımız ortada. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. 'Gönülden seven İlkadım için yeniden' diyerek İlkadım'da gönül birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Büyük başarılar kazanmamızın en önemli nedeni birlik ve beraberliği en iyi şekilde sağlamış olmamızdır. Bu seçimlerde de göreceğiz ki, yine Cumhur İttifakı ruhu ile kazanacağız. Biz dün olduğu gibi bugün de İlkadım'a aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışını en üst düzeyde hayata geçirdik ve yaptığımız mega projelerimizin en büyüğü vatandaşımızla kurduğumuz Gönül köprüleri oldu" şeklinde konuştu. - SAMSUN