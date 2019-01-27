Cumhur İttifakına İlkadım'da Büyük Destek

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Parti'li Seyhan Belediye Başkan Adayını Bıçaklayan Saldırgan Teslim Oldu

Sarıgül: Ben ve 60 Bin Yol Arkadaşım Beklemekten, Belirsizlikten Yorulduk (1)