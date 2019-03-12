Cumhur İttifakına Selimşahlar'da Coşkulu Karşılama

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, Selimşahlar'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, Selimşahlar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Büyük bir coşkuya ev sahipliği yapan buluşmada vatandaşlar, "Şimdiden ikinci dönemin hayırlı olsun" diyerek, Başkan Çelik'i tebrik etti.



Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, seçim ziyaretleri kapsamında Selimşahlar'da vatandaşlarla buluştu. Davul zurna, havai fişek, konfeti ve meşaleler eşliğinde karşılanan Başkan Çelik'e Selimşahlılar büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Başkan Çelik'e ziyareti sırasında AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanvekili Mustafa Zeybek, Manisa Büyükşehir Başkanvekili Mehmet Güzgülü ile belediye meclis üyesi adayları eşlik etti. İlk olarak hemşehrilerine hitap eden belediye meclis üyesi adayı Selman Keresteciler, Cumhur İttifakı adaylarına Selimşahlar halkından destek istedi. AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ile MHP Şehzadeler İlçe Başkanvekili Mustafa Zeybek de Cumhur İttifakı'nın öneminden bahsederek, Cumhur İttifakı'na destek istedi. Manisa Büyükşehir Başkanvekili Mehmet Güzgülü de Manisa'nın büyükşehir olması ile neler kazandığını anlatarak, büyükşehir belediyesinin il genelinde yaptığı büyük projeler hakkında bilgi verdi.



Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik ise yaptığı konuşmasında 5 yıl önce vatandaşların teveccühüyle seçildiği belediye başkanlığı görevinin ardından alnı ak, başı dik ve herhangi bir yanlışın içine girmemiş olmanın gönül rahatlığı ile bir kez daha meydanlara çıktıklarını kaydetti. Başkan Çelik, geride bıraktıkları dönemde Şehzadeler Belediyesi'nin kuruluş aşamasında yaşadıkları zorlukları anımsattı. Binasız, parasız, araçsız, gereçsiz çıktıkları yolda; şikayet etmeden, çok çalışarak, güler yüzlü, çalışkan ve şeffaf bir belediye kurarak, 67 mahalleye kesintisiz hizmet götürdüklerine değinen Başkan Çelik, "Doğumdan ölüme kadar insan hayatının her alanına hitap eden, hayatı kolaylaştıran, sizleri mutlu eden sayısız projeleri bir bir hayata geçirdik. Şehzadeler'e, Manisamıza büyük eserler kazandırdık" dedi.



Hobi bahçeleri, Veziroğlu Sosyal Tesisleri, Şehzadelerpark gibi Türkiye'ye örnek olan projeler yaptıklarını ve ecdat yadigarı tarihi yapıları restore ederek, günümüz hayatına yeniden kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Çelik, Manisa'nın tarımından ticaretine, kültürel hayatından sosyal hayatına kadar her alanda söz verdikleri projeleri yapmış olmanın gönül rahatlığı ile bir seçim kampanyası yürüttüklerini söyledi. Şehzadeler Belediyesi'nde hizmet verirken kendilerine oy veren vermeyen ayrımı yapmadıklarını kaydeden Başkan Çelik, kamunun kaynaklarını kullanırken kılı kırk yararak, kendi özel işlerinde göstermedikleri hassasiyet ve özeni gösterdiklerini belirtti.



"Gönüllere girmek lafla olmaz"



Seçildikten birkaç yıl sonra vatandaşların kendisine 'Gönüllerin başkanı' dediğini ve bunun da kendisini son derece mutlu ettiğini kaydeden Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gönüllere girmek lafla olmaz. Gönüllere girmek için samimi olmak lazım, yüreğinizi ortaya koymanız lazım. Herkesi sevmeniz, herkesi kucaklamanız lazım. İşte biz Şehzadeler'de bunu başardık. Şehzadeler'de yaşayan 170 bin kişiyi bu şehrin birinci sınıf vatandaşı kabul ettik. Büyük bir aileye dönüştürdüğümüz Şehzadeler halkı hem mutluluklarımızı hem de hüzünlerimizi paylaşıyoruz."



Başkan Çelik, daha sonra belediyenin Selimşahlar'a yaptığı hizmetleri anlatarak, "Biz büyükşehir belediyemiz ile daha önce görüşüyor ortak projeler yapıyorduk. Yeni dönemde büyükşehir belediyesi hükümetten daha fazla destek alacak, biz de büyükşehir belediyesinden. Büyükşehir belediyesi bize bir telefon kadar uzak olacak. Bundan sonra mahallelerimize daha büyük hizmetleri daha rahat vereceğiz." dedi.



Konuşmaların ardından Başkan Çelik ve beraberindekilere sevgi gösterilerinde bulunan Selimşahlılar, Başkan Çelik'in yanına giderek elini havaya kaldırdılar ve "Şimdiden ikinci dönemin hayırlı olsun" diye tebriklerini iletti. - MANİSA

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