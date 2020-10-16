Cumhur İttifakından CHP'ye sert cevap - Son Dakika

Cumhur İttifakı Bursa Yenişehir İlçe Başkanlarından Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanına sert cevap. AK Parti ve MHP ilçe Başkanları, "Boş işlerle uğraşacak vaktimiz yok, hizmetin nasıl yapıldığını bizden öğrensinler" dediler.

Geçtiğimiz günlerde CHP Yenişehir ilçe Başkanı Ahmet Köse'nin yaptığı hizmetleri eleştiren açıklamasına cevap veren ilçe başkanlarından sert cevap geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapana Milliyetçi Hareket Partisi Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren, "Biz hizmet için geldik. Halkımızın emrindeyiz boş dedikodulara zaman ayıracak vaktimiz zamanız yok. Cumhur ittifakı ile ortak ve uyumlu bir şekilde Belediye başkanımızın yanında en iyi hizmeti yapmak için buradayız" dedi.

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, "Bu memleket hizmet etmek bizim asli görevimizdir. Dedikoduyla ayıracak vaktimiz yok, o yüzden hizmeti biz yaparız diğer arkadaşlar izlesinler öğrensinler" diye konuştu.

Geçtiğimiz dönemlerde AK Parti ilçe Başkanlığı görevinde bulunan Nazif Tuna da, "Cumhuriyet Halk Partisi Yenişehir İlçe Başkanı Köse, kendisini Türk hekimlerine emanet ederek göz doktoruna muayene gitmesine tavsiye ediyorum" ifadelerini kullanarak ağır eleştirilerde" bulunmuştu. - BURSA