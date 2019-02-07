Cumhur İttifakından Fenese Esnafına Ziyaret

Develi'de Cumhur İttifakı üyeleri Fenese Mahallesini ziyaret etti.

Develi'de Cumhur İttifakı üyeleri Fenese Mahallesini ziyaret etti.



Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan, Develi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Doğu ve AK Parti İlçe teşkilatı ile birlikte Fenese Mahallesinde bulunan esnafları ziyaret ederek dua ve desteklerini istedi. - KAYSERİ

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