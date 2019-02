Cumhur İttifakından İlk Ziyaret Mtso'ya

Cumhur İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Çelik Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz 'ı ziyaret etti. Yılmaz, "Allah her şehre Ömer Faruk Çelik gibi belediye başkanı nasip etsin." dedi.Cumhur İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanvekili Ahmet Nalbant ve MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ile birlikte ilk ziyaretini Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Mehmet Yılmaz'a gerçekleştirdi. Ziyarete, AK Parti Şehzadeler İlçe Kurucu Başkanı Ahmet Tonguç ve partililer de katıldı.Nalbant, "Cumhur İttifakı adayımız Ömer Faruk Çelik başkanımız ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Bizi sıcak karşılamasından dolayı teşekkür ediyorum. İşlerinde başarılar diliyorum" dedi. Özten de, ziyaretten duyduğu memnuniyetten duyduğu memnuniyetten dolayı Yılmaz'a teşekkür etti.AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı olarak, Manisa'nın gözbebeği kurumu olarak Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Çelik, "Ben de odamızın ayrıca bir üyesiyim. Biz çok şükür 5 yıldır Şehzadeler'de alnımızın akıyla, herkesi kucaklayarak, herkesin başkanı ve belediyesi olarak hizmet ettik. Kıt imkanlarla başladığımız zor yolculukta, 67 mahallemizde eserler ve hizmetlerimiz var. Vicdanlarımız rahat, heybemiz dolu bir şekilde bugün tekrar halkımızın karşısındayız. Yaptıklarımız ile ilgili hesap veriyoruz. Yaptıklarımızı anlatıyoruz. Yarınlara dair projelerimizi vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Biz bugün hem bir nezaket ziyaretinde bulunalım hem de sayın başkanımızın şahsında Ticaret ve Sanayi Odamızın üyelerinden, meclisinden, yönetiminden Cumhur İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün 'e ve ittifakın 17 ilçemizdeki başkan adayları gibi şahsımıza da destek talebinde bulunmak için ziyarette bulunduk. Başkanımıza bizi sıcak karşılamasından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz da, "Ben her zaman Ankara 'da gerek Ticaret Bakanlığı 'nda gerek Odalar Birliği'nde gerekse dost meclislerinde Allah her şehre Ömer Faruk Çelik gibi belediye başkanı nasip etsin diyorum. Çıkmış olduğunuz bu yolda Rabbim yolunuzu hayırlara vesile kılsın. Ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA