Cumhur İttifakından Nurlupınar'a İmar Müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik ile birlikte; Nurlupınar ve Alaybey Mahallelerinde halka hitap etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik ile birlikte; Nurlupınar ve Alaybey Mahallelerinde halka hitap etti. Manisalıların büyük merakla beklediği imar planları hakkında bilgiler veren Başkan Ergün, halkın teveccühleri ile tekrar seçildikleri takdirde 1 Nisan'dan itibaren yeni imar planlarını hayata geçirmek için var güçleriyle çalışacaklarını ve bir buçuk sene içerisinde imar çalışmalarını tamamlayacaklarını müjdeledi.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik ile birlikte; Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar ve Alaybey Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Cumhur İttifakı adaylarının programlarına Manisa Milletvekili MKYK Üyesi Murat Baybatur, MHP MYK Üyesi Gülay Özcan, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, meclis üyesi adayları adayları, Manisa Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve vatandaşlar katıldı.



"Karalama siyaseti içerisindeler"



Cumhur İttifakının adayları, Nurlupınar Mahallesinde meşaleler ve davul zurna ile karşılandı. Başkan Ergün ve Başkan Çelik, kendilerini bekleyen vatandaşlarla tek tek selamlaştı, hal hatır sordu. Selamlaşmanın ardından alanda ilk konuşma yapan Başkan Çelik oldu. 5 yıllık görev süresi boyunca Nurlupınar Mahallesini gece demeden gündüz demeden ziyaret ettiklerini ve vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Başkan Çelik, "Hiçbir siyasi ayrım yapmadan vatandaşlarımıza hizmet ettik. Bugün aday olanlar, karalama siyaseti yapma peşindeler. Kirli oyunlar içerisindeler. Biz Cumhur İttifakı olarak karşınızdayız. Şeffafız. İnşallah, sizlerin teveccühleri ile bir 5 yıl daha hizmetinize talibiz. Cumhur İttifakının gücü ile siz değerli Nurlupınarlıların sorunlarını çözeceğiz" diye konuştu.



"Beka birlikteliği kurduk"



Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik'in konuşmasının ardından MHP MYK Üyesi Gülay Özcan, bir konuşma yaptı. Özcan, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdim. Cumhur İttifakı siyasi bir birlikteliğinden ziyade bir beka birlikteliğidir. Günlük siyasi çıkarları düşünmede işbirliği yaptık. Birbirimize sahip çıktıkça güçleneceğiz" dedi.



Nurlupınar, imar müjdesi ile sevindi



Nurlupınar Mahallesi halk buluşmasında son olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün konuştu. Manisa Belediyesi dönemi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kurucu başkanlığı döneminde Şehzadeler ilçesinde yaptığı hizmetleri kısa kısa başlıklar halinde anlatan Başkan Ergün, Nurlupınar Mahallesi sakinlerinin yıllardır hayalini kurduğu imar planları ile ilgili müjdeyi paylaştı. Yeni imar planları ile Nurlupınar'ın çehresinin değişeceğini belirten Başkan Ergün, "Hepiniz neyi bekliyorsunuz? İmarı bekliyorsunuz. 2009 yılında seçildim. Hızlı tren Manisa'ya geliyor muhabbetleri çıktığında mevcut bu hızlı tren hattı Nurlupınar'da yapılmasın diyen ilk kişi kim? Cengiz Ergün. Şehrin içerisini ikiye böldürmeyin diye bas bas bağırdım. 7-8 metrelik setler olacaktı mahallenin sağında solunda. Bunun mücadelesini yaptık. Çok şükür haklı bulunduk. En sonunda Devlet Demiryolları, hızlı tren hattının garajın yanından geçmesi için verdiğimiz görüşü kabul etti. Bu kez de inme binme noktalarını arıtmanın ilerisine attılar. Yani garajdan 1 buçuk-2 kilometre ileride insanlarımız inecek, ondan sonra Manisa'ya geçecek. Biz dedik bu planı onaylamıyoruz. Meclise dahi getirttirmedim. Dedim ki o istasyon garajın yanına konacak. Çok şükür o istasyonu garajın yanına koydurttuk ve imar planını onayladık. Gediz Kavşağı da ona istinaden bugüne kadar kaldı. Bu tren yolu da buradan kalkacak. 30 sene Manisa'da imar planı yapılamamış. Kimse cesaret edememiş veyahut bu konuya girmemiş. Sonuçta biz 30 yıldır yapılamayan imar planları için 2 buçuk yıl çalıştık. Sizler biliyorsunuz sonraki süreci. Seçimlere 2 ay kala biliyorsunuz önce askılara asıldı, meclisten geçti. Sonuç itibariyle itirazlar sonrasında imar planları yine kaldı. Şimdi o planları el birliği ile hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın, hakkı neyse onu vereceğiz. Gerekirse muhtarları, azaları çağırıp görüşlerini alıp, en iyisi en güzeli neyse onu yapacağız" diye konuştu.



Bu konuşmaların ardından mahalle sakinleri 'Büyük başkan' diye sloganlar attı. 'Sizler büyüksünüz' diye karşılık veren Başkan Ergün, Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayının kendisine yönelik olarak Manisa'da hizmet yapmadı söylemlerine hazırladığı bir video ile karşılık verdi. Manisa'da yaptığı hizmetleri video görüntüleri ile aktaran Başkan Ergün, "Adam gibi siyaset yapsınlar. Ben, proje adamı olarak göreve geldim, 10 yıl boyunca hizmetlerimle var oldum. Gelin anlatın, vatandaşı ikna edin, ama karalamayın" diye konuştu.



Alaybey mitingi



Cumhur İttifakı adayları, Nurlupınar Mahallesi'nin ardından Alaybey'de vatandaşlarla buluştu. Başkanlar, kendilerini sevgi gösterileri ile karşılayan vatandaşları selamladı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Alaybey'de ilk konuşma yapan Başkan Çelik, Şehzadeler ilçesinde sıfırdan kurucu bir başkan olarak yola çıktıklarını ve 67 mahalleye kesintisiz hizmetleri götürdüklerini belirtti. Başkan Çelik, "Sayısız projeleri hayata geçirdik. Manisa'ya ve Şehzadeler çok güzel projeler kazandırdık. İnşallah yeni dönemde de hazırladığımız projeleri sizlerin hizmetine sunacağız" diye konuştu. Millet İttifakı adayının seçim kampanyası döneminde sürdürdüğü karalama siyasetine de değinen Başkan Çelik, "Şimdilerde Şehzadeler Belediyesi kurulduğunda kasasında 90 milyon lira var diye söylüyor. Bazen hızını alamayıp 100 milyon lira diyor. Hadi bunların seviyesine inmeyim diyorum. Ama susmuyorlar. Kardeşim, sen boşuna meclis üyeliği yapmışsın. Her yılın sonunda mecliste bütçe oylanır. Sen demek hiçbir şey anlamamışsın. Kurulduğumuz günlerde kasada para yok. İller Bankası'nın payı geldi ilk olarak, sonra da kuruluş payı 4 milyon lira. Kapanan beldelerden gelen borç 6 milyon lira. Yani biz eksiyle başladık kardeşim bu yola. Eğer Şehzadeler Belediyesi kurulduğunda kasasında 90 değil 9 milyon lira olduğunu ispatlasın, Belediye Başkanlığından istifa etmezsem, namerdim" dedi.



Başkan Çelik konuşmasının sonunda, Cumhur İttifakı bakanları, milletvekilleri, Büyükşehir ve Şehzadeler'in güç birliği ile ilçeye çok daha güzel hizmetler kazandıracaklarını belirterek 31 Mart için destek istedi.



Baybatur: "Biz pazarlık yapmadık"



AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, mitingde bir konuşma yaptı. Cumhur İttifakının bir gönül birlikteliği içerisinde olduğunu belirten Baybatur, "Bunların ittifakının ne olduğu belli değil. Kirli pazarlıklar içerisindeler. Biz Cumhur İttifakı yaptık, pazarlık yapmadık. Bunlar seçim olmadan kim hangi görevlere gelecek diye pazarlık yapıyorlar" diye konuştu.



Baybatur, Alaybey'de kirli oyunu gözler önüne seren bir video da izletti. Baybatur, Cumhur İttifakı olarak Büyükşehir ve 17 ilçe belediyesini kazanacaklarını ve Manisa'ya en güzel hizmetleri kazandıracaklarını söyledi.



Başkan Ergün: "Adam gibi siyaset yapın"



Konuşmasına, seçildiği ilk dönemde Manisa'yı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasını hatırlatan Başkan Ergün, "O gün Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, halka şöyle demişti. Cengiz Ergün, bizim partimizden seçilmiştir. Ama o bugün rozetini çıkarıp, herkesin başkanıdır, diye konuşmuştu. Ben de bu düsturla, 10 yıldır hizmet yapmaya çalıştım. Muhalefet belediye başkanı olarak, bunları yaptım. Artık Cumhur İttifakı var. Artık, bakanlarımızın, milletvekillerimizin ve gönül birlikteliğimizin gücü var. Ben muhalefetteyken bunları yaptım. Şimdi siz düşünün. İktidar olunca neler yapacağımızı sizler hayal edin" diye konuştu.



Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı'ya da cevap veren Başkan Ergün, "2 yıldır spor kulübümüzün yöneticiliğini yapan bu aday, şimdi gelmiş, Başkan Ergün, sporu siyasete alet ediyor diye konuşuyor. Sen değil miydin bu kulübün her başarısında fotoğraf karesine girmeye çalışan. Sen değil miydin bu kulüpte alınan her karara destek veren? Şimdi aday olunca, hemen döndü, yok ben kulübün oynatacağı oyuncuya karışıyormuşum diyor. Bırak bu işleri, böyle siyaset olmaz" dedi.



Başkan Ergün, Manisa merkezinde yaptığı hizmetleri anlatan videoyu Alaybey'de de vatandaşlara izletti. Daha sonra konuşmasına devam eden Başkan Ergün, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için meclis üyelerine, Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında şahsına destek istedi. Vatandaşlar, alkışları ve sloganları ile destek vereceklerini ifade ederken, Cumhur İttifakı adayları kürsüde halkı selamlayarak programı sonlandırdı. - MANİSA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

