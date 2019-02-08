Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakından Tekir ve Elbiz Caddesi Esnafına Ziyaret

Cumhur İttifakından Tekir ve Elbiz Caddesi Esnafına Ziyaret

1 saat önce

Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer, Develi Ülkü Ocağı Başkanı Murat Doğu ve ilçe yönetimi ile birlikte esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Cumhur İttifakından Tekir ve Elbiz Caddesi Esnafına Ziyaret, System.String[]
Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer, Develi Ülkü Ocağı Başkanı Murat Doğu ve ilçe yönetimi ile birlikte esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Tekir Caddesi ve Elbiz Caddesi esnafını ziyaret ederek dua ve desteklerini istedi. Esnaflara cumhur ittifakının önemini anlatan Cabbar Başkan "Hamdolsun ki her gittiğimiz yerde bu birlik ve beraberliğimize olumlu tepkiler alıyoruz. İnşallah bu ruhla Develimize hizmetlerimiz var gücümüzle devam edecek" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:48 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Develi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti ve CHP'de 2 İsim Sağlık Sorunları Nedeniyle Adaylıktan Çekildi AK Parti'nin Van Adayı Necdet Takva, Camide Seçim Çalışması Yaptı

AK Parti Başkan Adayı, Tepki Çeken Seçim Aracıyla İlgili İlk İlk Kez Konuştu Son Dakika! Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 19:21:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakından Tekir ve Elbiz Caddesi Esnafına Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]