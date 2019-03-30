Cumhur İttifakının Adayları Tevfikiye'den Seslendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Mehmet Çerçi, Yunusemre ilçesine bağlı Tevfikiye Mahallesi'nde halka seslendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Mehmet Çerçi, Yunusemre ilçesine bağlı Tevfikiye Mahallesi'nde halka seslendi.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Mehmet Çerçi, Yunusemre ilçesine bağlı Tevfikiye Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşların sevgi gösterisi ile konuşma yapacakları alana gelen Cumhur'un adaylarına, AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Balaban, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği Tevfikiye'de vatandaşların Cumhur'un adaylarına gösterdiği ilgi görülmeye değerdi.



"Onların adayları konuşur, biz icraat yaparız"



Cumhur İttifakının Yunusemre Belediye Başkan adayı Mehmet Çerçi miting alanında yaptığı konuşmada, Yunusemre'ye damga vuracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, gelecek nesillere güzel bir miras bırakacaklarını ifade etti. Başkan Çerçi, "Tevfikiye kararını vermiş. 5 yıl önce sıfırdan Yunusemre Belediyesini kurduk. Onların adayları konuşur, biz icraat yaparız" dedi.



"Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın"



Bu güzel akşamda bizlerle bir arada olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum diyerek sözlerine başlayan Başkan Ergün, "Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Büyükşehir yapılanma süreci ve ardından hizmetlerin yer aldığı dolu dolu 5 yılı geride bıraktık. Yunusemre'de Mehmet Çerçi Başkan, Şehzadeler'de Ömer Faruk Çelik Başkan, Büyükşehir'de şahsım; sıfırdan kurulmuş bir MASKİ ve Büyükşehir yapılanması, sıfırdan bir Yunusemre ve Şehzadeler Belediyesinin kurulum sürecini hep birlikte yaşadık. Bu sürecin sancılarını sizlere yaşatmamak için gece-gündüz demeden canla başla çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada yüce Rabbime şükürler olsun sayısız proje ve hizmeti Manisa'ya kazandırmış belediye başkanları olarak karşınızdayız. Öncelikle bizleri bu makamlara seçtiğiniz ve bize güvendiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Hizmetin siyaseti olmaz düsturu ile hareket ettim"



Bugüne kadar bana oy vermiş, vermemiş ayrımı yapmadan bütün hemşerilerimi kucakladım diyerek sözlerine devam eden Başkan Ergün, "17 İlçemize hizmet götürdüm. Hizmetin siyaseti olmaz düsturu ile hareket ettim. Bundan sonra da böyle hareket edeceğim. Çizgimizden hiç sapmadık ve ödün vermedik" dedi.



Büyükşehir Belediyesi olarak önceliklerini altyapıya verdiklerini ifade eden Başkan Ergün, "Çocuklarımıza temiz bir şehir bırakmak, sizlerin daha temiz bir Manisa'da yaşamanızı sağlamak için önemli altyapı yatırımlarını hayata geçirdik. Manisa merkezinde 75 milyon liranın üzerinde yatırımla Atık Su Arıtma Tesisi'ni inşa ettik ve Arıtma işlemleri başladı. Önceki tesis yeterli değildi mikroplu ve kirli sular bereketli Gediz Ovası'na gidiyordu. Şimdi bazıları bana ne Atıksu arıtma tesisinden, bana ne yararı var diyebilir? Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu pis sularla sulanan tarlalarımızda çiftçimizin yetiştirdiği ve sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerle adeta zehirleniyorduk. Bütün hastalıkların sebebi aslında bu. İçimize sindiremezdik bunu. Hemen proje çalışmasını yaptık ve bu önemli projeyi tamamlayıp hizmete açtık. Şimdi bu tesiste pis sular arıtılıyor Gediz'e sağlıklı ve temiz su veriliyor. Çünkü bizler gelecek seçimler için değil; 'Gelecek nesiller için, çocuklarımız için, çalışma anlayışını benimsedik". 112 milyon gibi bir bedelle Türkiye'nin kamu bütçesiyle yapılmış en büyük yatırımı olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile şehrimizin bu 40 yıllık kanayan yarasına son verdik. Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan çöp alanına ne oldu Başkan derseniz: Şimdi oradan elektrik üretiyoruz. Aynı şekilde Turgutlu'da da elektrik üretiyoruz. Akhisar ve Soma'da ise enerji yatırımları bitti, ilgili bakanlıktan kabul bekliyoruz. Kısacası hem şehrimizin çöp sorununa çözüm, hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan çok önemli bir yatırımı Manisa'mıza kazandırdık. Biliyorsunuz Turgut Özal mahallemizde bulunan vahşi depolama alanı yangınlarla her sene ulusal kanallara haber oluyordu. Bu tesis Türkiye'de 20-25 yıllık büyükşehirlerde daha yok. Dikkatinizi çekerim. Biz daha 5 sene önce büyükşehir olduk. Bunun 1-1,5 senesi de yapılanmayla geçti. Bu kadar kısa bir sürede böyle önemli bir projeyi kazandırdık şehrimize. Duymayanlara buradan duyuralım. Bu gurur Manisa'nın, bu gurur hepimizin!" ifadelerini kullandı.



Seçim yarışında sona geldikçe iftira ve karalamaya başvuranların çıkmaya başladığını belirten Başkan Ergün, "Şimdi sizlere bununla ilgili bir video göstereceğim ve takdiri sizlere bırakacağım" diyerek, vatandaşlara bir video izletti. Videonun sonunda vatandaşlara hitap etmeye devam eden Başkan Ergün, "Şimdi ben soruyorum bu arkadaşa, mikrofonu bırakacak mısın Orkun efendi. Bunların işi yıkmak. Bunların anlayışı kara çalmak. Beni eleştirebilirsin, eksik yaptı diyebilirsin, geç yaptı diyebilirsin ama Cengiz Ergün çalışmadı, bir tek katı atık tesisi yaptı diyemezsin Orkun efendi. Gördünüz işte videoda var, seyrettiniz, belgesi burada. Şimdi dün akşam çark etti Orkun Efendi, "Ben Manisa'nın merkezinde 4'ncü icraatı yok dedim". diyerek lafı çevirdi. Orkun efendi sen nerede yaşıyorsun, sen Büyükşehir Meclisi'nde 5 yıl meclis üyeliği yapmadın mı? Bu projelere el kaldırıp onay vermedin mi? Senin Manisa'dan haberin yok haberin. Hani çark ettin 4'ncü icraatı yok dedin ya, seni daha fazla üzmemek için ben 4 tane sayacağım 5'inciyi söylemeyeceğim hemşehrilerimiz burada videodan izledi zaten. Devlet Bahçeli Kavşağını kim yaptı?, Sümerpark'ı kim yaptı?, 560 Araçlık otomatik otoparkı kim yaptı?, MASKİ -Oda ve Dernekler İş Kulelerini kim yaptı? Merkez Atıksu ve Katı Atık tesisini konuşmamın başında söylemiştim zaten.. Gerisini de videodan izle artık Orkun Efendi" diyerek vatandaşlara seslendi.



Manisa'ya kazandırdıkları projelerin, Manisa'yı daha da yukarılara çekecek işler olduğunu belirten Başkan Ergün, "Şimdi bu Orkun Efendi Saruhan Otel yanında yaptığımız Manisa Prime için iki kule ofis yapıyor diye beni suçlamış. Oranın imarının verilmesinde mecliste elini kaldırıp kabul oyu veren sen değil misin? Oraya 210 yataklı otel ve 14 bin 500 metrekare alana alışveriş mağazalarının yapılacağından senin haberin yok herhalde. Ofis binasına gelince, orayı da Büyükşehir hizmet binası yapıyoruz bunu da öğren Orkun efendi. Peki şimdi Büyükşehir Belediyesinin oradan kaç para gelir elde edeceğini biliyor musun? Senin bunu bilecek kadar tecrüben yok. Burası bittiğinde en az 350-400 milyon lira gibi bir paranın Büyükşehir'in kasasına gireceğini sen biliyor musun? Sen ancak kaçak bina yaparsın Orkun Efendi, Manisalılar bunları unutmadı" diye konuştu.



"Konuşma artık Orkun"



Büyükşehir Web TV'nin kurulmasının ardından tüm ihaleleri canlı yayınladıklarını belirten Başkan Ergün, "Şeffaf olmadığımı söylüyormuş. İhaleleri nasıl yaptığım belli değilmiş. Gizli kapaklı yapıyormuşum. İlk 5 yılımızda yapılan tüm ihalelerde emniyet yetkilisinin katılımının sağlanması hususunda tüm yazı taleplerimizi sana posta ile gönderirim istersen. Büyükşehir Web TV'nin kurulması ile birlikte tüm ihalelerin canlı yayınlandığından herhalde bilgisi yok. Yanında dolaştırdığın akıl hocaları sana yanlış aktarıyorlar, yanlış bilgi veriyorlar. Konuşma artık Orkun, çamur atma çünkü konuştukça batıyorsun" ifadelerini kullandı.



"Yalanın bu kadarına da pes"



Yaptıkları yatırımların ardından tarafsız kurumlar tarafından bütçeyi yönetme konusunda 2015 yılında birinci, 2016 yılında da ikinci seçildiklerini söyleyen Başkan Ergün, "Büyükşehir'in şu an kullandığı hizmet binası için de Ticaret Odasına yıllık 4 milyon kira verdiğimizi iddia etmiş. El insaf. Yalanın bu kadarına da pes. Ben İktisat mezunuyum, hesap yapmayı iyi bilirim. Bu yüzden 2015 yılında 30 büyükşehir içinde bütçeyi en iyi kullanan belediye olarak birinci seçildik.2016'da kriterleri çoğalttılar bu yüzden ikinci olduk. Kaba binada duran bir yerin bitirilmesi karşılığında o binaya kira bedeli olarak aylık 83 bin TL'den 4 yıllık 4 milyon TL ödedik. Atma Orkun atma, sana yakışmıyor, dürüst ol. Ben adam değilmişim. Çekip gitmem gerekiyormuş, kabiliyetsiz de olduk bu arada. Olsun varsın, söylesin. Bu söylenen laflara sadece gülüyorum artık. Kimin adam olduğunu, kimin kabiliyetli-kabiliyetsiz olduğunu Manisalı hemşehrilerim 31 Mart'ta sandıkta cevabını verecektir" dedi.



Başkan Ergün, "Gönüller yapacağız, gönüller alacağız. Bazıları gibi satmak, yıkmak değil, hizmet yapmak bizim işimiz. Bizler değişen ve gelişen Manisa için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Ömer Başkanla, Mehmet Başkanla el ele vererek güzel Manisamıza hak ettiği hizmetleri ulaştıracağız. Bizlere güvenen ve yeniden aday gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi Cumhur ittifakı var. Yeni dönemde Cumhur İttifakı'nın gücüyle Cumhur ittifakı milletvekillerimizle, bakanlarımızla devletin gücünü de arkamıza alarak Manisamıza gelecek yatırımları ben bile hayal edemiyorum Artık musluklar açılıyor Manisa. Cumhur ittifakı belediye başkanlarımızla birlikte el ele vererek çok daha güzel projeleri hayata geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Manisa için daha yapacak çok işimiz var. Mühür sizin, karar sizin. Hakkımızda da, ülkemiz için de, milletimiz için de, Manisamız için de 31 Mart seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgiyle selamlıyor, bizleri yalnız bırakmadığınız için burada bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun" diyerek konuşmasını noktaladı. - MANİSA

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