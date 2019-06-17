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Cumhur İttifakının Belediye Başkanları, 23 Haziran Çalışmalarını Sürdürüyor

55 dakika önce

23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık seçimleri için İstanbul'da bulunan Cumhur İttifakı'nın Kayseri'deki belediye başkanları, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Cumhur İttifakının Belediye Başkanları, 23 Haziran Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık seçimleri için İstanbul'da bulunan Cumhur İttifakı'nın Kayseri'deki belediye başkanları, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, İlçe Belediye Başkanları ve İlçe Başkanları Kayseri Derneklerinin İstanbul Bağcılar meydanında düzenlediği mantı festivaline ve ardından Genç Develililer Derneğinin düzenlediği Geleneksel Pikniğe katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin önemine dikkat çekerek, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım için destek ve oy istedi. - KAYSERİ
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:10 Kaynak: İHA
İstanbul, Kayseri, Politika
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