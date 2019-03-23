Cumhur İttifakının Büyük Ankara Mitingi - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin Gelişi

- Vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ile miting alanında bekleyişleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting alanına gelmesi ve karşılanması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına gelmesi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi...

- Vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ile miting alanında bekleyişleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting alanına gelmesi ve karşılanması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına gelmesi ve karşılanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli miting alanına geldi.

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