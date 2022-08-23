Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: Güçlü bir ihtimal olabilir

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Karar TV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu'na 2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı masanın çıkaracağı ortak adayla ilgili bir soru da yöneltildi.

"KILIÇDAROĞLU, GÜÇLÜ BİR İHTİMAL OLABİLİR"

Taha Akyol'un sorduğu "Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın ittifakıyla Cumhurbaşkanı olması ihtimaline ne dersiniz?" sorusuna Karamollaoğlu şu cevabı verdi: "İhtimal, güçlü de bir ihtimal olabilir biraz önce söylediğiniz hususlardan dolayı ama bir ihtimal. Biz, Kılıçdaroğlu da dâhil 6 partinin liderleri, bunu seçim tarihi ilan edildikten sonra ilan edeceğiz dedik"

HERKESİN CUMHURBAŞKANI MESAJI VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ilk turunun son toplantısında bir araya gelen 6'lı masa liderleri, görüşme sonrası yaptıkları ortak açıklamadacumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak "Milletimiz emin olsun; ortak cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.