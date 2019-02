Cumhur İttifakının Mersin'deki Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi MHP ) arasında yerel seçimlerde de devam ettirilecek olan Cumhur İttifakının Mersin 'deki belediye başkan adayları , binlerce kişinin katıldığı mitingde tanıtıldı.Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumunun bulunduğu alanda gerçekleştirilen mitinge, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan , MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya , milletvekilleri, belediye başkan adayları ile iki partiden binlerce kişi katıldı. Tanıtım etkinliğinde konuşan Mevlüt Karakaya, vatandaşların katılımının yüksek olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Cumhur İttifakının ne anlama geldiğinin iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Karakaya, "Cumhur İttifakı aziz Türk milletinin bize vermiş olduğu kutlu bir görevdir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz FETÖ işgal girişimi felaketini idrak edenlerin ittifakıdır. Bu ittifak 7 Ağustos Yeni Kapıdaki milli ve yerli ruhu anlayanların ittifakıdır. Bu ittifak 16 Nisan referandumundaki milli şuuru okuyanların ittifakıdır. Bu ittifak 24 Haziran seçimlerindeki milli iradenin duruşunu anlayanların ittifakıdır. Bu ittifak ölüme giderken, 'yolculuk nereye?' diye sorulduğunda 'kızıl elmaya' diyenlerin ittifakıdır. Bu ittifak beklenmedik bir zamanda semalara yükselen, sela sesleri duyduğunda vatan zorda diye ölüme koşanların ittifakıdır. Bu ittifak Türk milletinin verdiği bir görevin ifasıdır. Bizim ittifakımız iki partinin öylesine bir seçim için yaptığı ittifak değildir. Bu ittifak zillet ittifakı gibi, siyaset pazarında kurulup, yerel yönetimler borsasında manilüpasyonlarla işlem yapan bir ittifak hiç değildir. Bu ittifak belediye değil, bu ittifak bekayı öncelemiştir. Bu ittifakın temeli melanetin tepemize çökmeye çalıştığı o 15 Temmuz gecesinde millet tarafından atılmıştır" dedi.Kimin ne dediğinin çok önemli olmadığının altını çizen Karakaya, "Onlar hoşlanmıyor diye biz ülkemizden, bayrağımızdan, geleceğimizden mi vazgeçeceğiz. Onların ne dediği değil mühim olan bizim ne yaptığımız, neyi hedeflediğimiz biz buna bakalım. Biz bizden olanlarla Türk milletiyle yürüyoruz. Biz haktan ve hakikatten yana olanlarla beraberiz. Buradan soralım. Asıl siz kiminle yürüyorsunuz, kimlerle berabersiniz?" diye konuştu. Kılıçdaroğlu sözünde durmadı"AK parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ise çok önemli bir süreçten geçtiklerini kaydederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ülkemizin bekası, istikbalimiz için milletimiz Cumhur İttifakı dedi ve her iki liderimiz de bu ittifakın arkasında durdu. Ülkemizin üzerine çok geldiler, çok saldırdılar ama yılmadık. Geri adım atmamızı istediler, izin vermedik. Dedik ki, milletimiz ne derse biz onu yaparız. Milletimiz dışında başka kimseyi tanımıyoruz dedik. Görüyorsunuz, neler neler yapıyorlar. Ne tür baskılar uyguluyorlar. Milletin dediğine, milletin hakkını, hukukunu aramayanları, savunmayanları tüm dünyada görüyoruz. Bu millet 15 Temmuz gecesi dimdik ayakta durdu. Vatanımızı, milletimizi bölmeye çalışanlara karşı güçlü bir mücadele sergiledi. Bunun dünyada eşi ve benzeri yok. Çıplak elleriyle o tanklara karşı, o tüfeklere karşı devletin malı, mülkü olan o silahlara karşı o hainlere milletimiz dur dedi. Bir taraftan siz dur dediniz ama demokrasi, demokrasi diyen, ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, 'ben darbelere karşıyım' diyen Kılıçdaroğlu o tankların arasından geçerek, Kadıköy Belediye Başkanının evine gitti ve televizyondan o darbe girişimini seyretti. Halbuki ondan beklediğimiz sizlerin o tankların karşısında dimdik durduğunuz gibi, o hainlerin karşısında dimdik durduğunuz gibi onunda durmasını beklerdik. Çünkü şunu söylemişti. 'Bu ülkede darbe yapmak isteyenlere karşı en önce ben ayağa kalkacağım, ben mücadele vereceğim' demişti. Ancak sözünde durmadı" ifadelerini kullandı."Cumhur İttifakıyla Mersin'i şahlandıracağız, ayağa kaldıracağız"Düşmanların her geçen gün arttığının altını çizen Elvan, "Bizim birliğimiz ve beraberliğimiz her şeyden daha önemli. Bu ülkenin birliği, bütünlüğü, bekası için 31 Mart'ta kadar geceli gündüzlü çalışacağız. 31 Mart akşamı büyükşehir ve ilçelerde zafer yazacağız. Cumhur İttifakıyla Mersin'i şahlandıracağız, ayağa kaldıracağız. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hamit Tuna kardeşimin hepimiz arkasında olacağız. Güçlü bir şekilde Hamit Tuna kardeşimizi destekleyeceğiz. Biz Mersinli kardeşlerimin ne kadar değerli, ne kadar ince, ne kadar hassas olduğunu iyi biliyoruz. Burada Yörük kardeşlerim, burada Türkiye 'nin 4 bir yerinden gelen kardeşlerimiz var. Biz bir bütünüz. Bir olacağız, beraber olacağız hep birlikte Mersin, hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.Cumhur İttifakının Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna da gelinen süreçte Cumhur İttifakı ile birlikte büyükşehir ile birlikte tüm ilçeleri almak için çalışacaklarını kaydederek, "Bizi biliyorsunuz. Biz belediyeciliği 15 yıldır yokluk ve zorluk içerisinde nasıl yaptığımıza şahit oldunuz, tanık oldunuz. Allah'ın izniyle yetkisi, hakları, ekonomisi daha fazla olan büyükşehiri aldığımız taktirde 13 ilçe belediye başkanıyla birlikte bu kenti Türkiye anlamında değil, dünya kenti yapacağız. Havayı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Bugüne kadar hep destek oldunuz, bugünden sonrada hep destek olacağınıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından bütün belediye başkan adayları kürsüye tek tek çağrılarak, tanıtıldı. - MERSİN