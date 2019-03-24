Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakının Mitingi İçin Yenikapı'ya Geldiler

Cumhur İttifakının Mitingi İçin Yenikapı'ya Geldiler

1 saat önce

İstanbul - CUMHUR İTTİFAKININ MİTİNGİ İÇİN YENİKAPI'YA GELDİLER (ek görüntüler)(Tür: İstanbul)

İstanbul - CUMHUR İTTİFAKININ MİTİNGİ İÇİN YENİKAPI'YA GELDİLER (ek görüntüler)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:56 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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