Cumhur'un Adaylarına Gördes'te Sıcak Karşılama

Karşılamanın ardından Şehit Özgür Artunç, Fatih Bulvarı ve Sanayi Sitesinde vatandaşları selamlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Gördes Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Muhammed Akyol ardından Cumhur İttifakı seçim ofisinin açılış kurdelesini kesti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cuma gününü Gördes ilçesinde geçirdi. Gün boyu esnaf ve vatandaşlarla buluşacak olan Başkan Ergün ilçe girişinde, Gördes Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Gördes Belediye Başkan Adayı Muhammet Akyol, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MHP İlçe Başkanı Abdürrazik Yonat, AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan,Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Temel, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Feride Batur, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Seher Eren, partililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Kendisini davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılayan Gördeslilerle tek tek tokalaşan Başkan Ergün, ardından seçim otobüsüne binerek vatandaşları selamladı.

Cumhur'un adaylarına tam destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Gördes Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Muhammed Akyol, Şehit Özgür Artunç, Fatih Bulvarı, Sanayi Sitesi ve şehir merkezi üzerinde esnaf ve vatandaşları selamladı. Cumhur'un adaylarını sevgiyle karşılayan Gördesliler,31 Mart yerel seçimlerinde tam destek sözü verdi.

Hayırlı olsun

Başkan Ergün ve Akyol esnaf ve vatandaş buluşmasının ardından Cumhur İttifakı seçim ofisinin açılış kurdelesini kesti. Seçim ofisinde vatandaşlarla sohbet eden Cumhur'un adayları 31 Mart yerel seçimlerinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Ergün ve Akyol incelemeler sırasında ilçede yapımı devam Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Aquapark ve Çevre düzenleme projesini de inceledi.