Cumhur'un Başkanları Şehzadeler'de İşyeri Açtı
13 dakika önce
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte Şehzadeler ilçesinde bulunan Şehzade Izgara adlı işyerinin açılışına katıldı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte İbrahim Gültekin'in sahibi olduğu Şehzade Izgara isimli işyerinin açılışına katıldı. Başkan Ergün işyerinin hayırlı ve bol kazançlar getirmesini diledi.
Açılışa Başkan Ergün'ün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Ülkü Ocak'ları İl Başkanı Mehmet Balaban, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün daire başkanları, şube müdürleri, partililer ile davetliler katıldı. Açılışta konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, işyerinin hayırlı olmasını temennisinde bulunurken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ek hizmet binasında yakın zamanda Şehzadeler Belediyesi'nin hizmet vereceğini ifade etti. Başkan Ergün, "Şehzadeler ilçemize de Şehzade Izgara adlı işyerinin açılması çok güzel oldu. Hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" dedi. Başkan Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve protokol üyeleri, duaların okunmasının ardından işyerinin açılış kurdelesini kesti. Başkan Ergün ve Başkan Çelik, kurdele kesiminin ardından işyerini gezdi, vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:52 Kaynak: Bültenler
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