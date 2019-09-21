Cumhurbaşkan erdoğan abd seyahati öncesi açıklama yaptı 5
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CUMHURBAŞKAN ERDOĞAN ABD SEYAHATİ ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPTI 5 (aprondan görüntüler)
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:36 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKAN ERDOĞAN ABD SEYAHATİ ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPTI 5 (aprondan görüntüler)
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