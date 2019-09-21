Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkan erdoğan abd seyahati öncesi açıklama yaptı 5
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Cumhurbaşkan erdoğan abd seyahati öncesi açıklama yaptı 5

49 dakika önce

CUMHURBAŞKAN ERDOĞAN ABD SEYAHATİ ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPTI 5 (aprondan görüntüler)

CUMHURBAŞKAN ERDOĞAN ABD SEYAHATİ ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPTI 5 (aprondan görüntüler)

Cumhurbaşkan erdoğan abd seyahati öncesi açıklama yaptı 5

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:36 Kaynak: DHA
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