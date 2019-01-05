Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkan Erdoğan: "Türkiye Bundan Sonra da Kalkınma Yolculuğuna Devam Edecek"

Cumhurbaşkan Erdoğan: "Türkiye Bundan Sonra da Kalkınma Yolculuğuna Devam Edecek"

11 dakika önce

- Pepsico fabrikasının açılış töreni Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da, Pepsico fabrikasının açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkan Erdoğan:
- Pepsico fabrikasının açılış töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da, Pepsico fabrikasının açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bundan sonra da şartlar ne olursa olsun, demokrasiden, hukuk devletinden, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden kalkınma yolculuğuna devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:13 Kaynak: AA

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