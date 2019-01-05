Cumhurbaşkan Erdoğan: "Türkiye Bundan Sonra da Kalkınma Yolculuğuna Devam Edecek"

- Pepsico fabrikasının açılış töreni Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da, Pepsico fabrikasının açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

- Pepsico fabrikasının açılış töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da, Pepsico fabrikasının açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bundan sonra da şartlar ne olursa olsun, demokrasiden, hukuk devletinden, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden kalkınma yolculuğuna devam edecek."

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