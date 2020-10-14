CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni müjdeler geldiğini belirterek, "Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" dedi. Erdoğan, il kongrelerine başlayacaklarını belirterek, "Bu çerçevede inşallah hafta sonu Şırnak'ta olacağız, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya, 31 Ekim'de Van, 1 Kasım'da Samsun, 7 Kasım'da Kahramanmaraş, 8 Kasım'da Kocaeli il kongrelerimizde bizzat yer alarak milletimizle kucaklaşacağız" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜ SAVUNMAK BİR MESLEK KURULUŞUNUN GÖREVİ OLAMAZ'"Türkiye'nin çözmesi gereken sorunların biri de meslek kuruluşların artık sürdürülemez hale gelmiş çarpık yapısıdır" diyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Terör örgütünden birisini getirip başına koymuşlar, ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Türk Tabipleri Birliği (TTB) gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor. Bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin adeta sivil toplum kuruluşlarına el koyması hadisesidir. TTB başta olmak üzere diğer meslek kuruluşlarındaki sorunlar artık tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır. TTB, bunun gibi kimi meslek kuruluşları açıkça Anayasa'ya aykırı faaliyet içindeki bu meslek kuruluşlarının yönetimleri üyelerinin tamamını temsil etmekten çok uzaktır. Çoklu baro sisteminde yapıldığı gibi aynı çalışmayı TTB ve diğer meslek odaları için de yapmak durumundayız. Cumhur ittifakı olarak bu çalışmayı başarılı bir şekilde sürdüreceğimize inanıyoruz. Terör örgütünü savunmak bir meslek kuruluşunun görevi olamaz."'AZERBAYCAN'IN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Erdoğan, "Azerbaycan'ın işgal topraklarını kurtarmak amacıyla yürüttüğü şanlı mücadeleyi buradan bir kez daha selamlıyorum. Türkiye olarak hem imkanlarımızla hem tüm kalbimizle Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.