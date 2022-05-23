Cumhurbaşkanı açıkladı: Yeni muhrip, uçak gemisi ve denizaltılar geliyor!

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Hızır Reis denizaltısının havuza çekilme ve Selman Reis'in ilk kaynak törenleri yapıldı. Burada konuşan Erdoğan, önümüzdeki yıllarda Deniz Kuvvetleri envanterine 6 adet yerli denizaltı gireceğini söyledi.

5 yılda 6 denizaltı geliyor!

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Alman ThyssenKrupp Deniz Sistemleri firması arasında 22 Haziran 2011 tarihinde imzalanan anlaşma çerçevesinde 6 adet U-214 Sınıfı denizaltının Gölcük Tersane Komutanlığı'nda inşa faaliyetleri başlandı.

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2015 yılında kızağa çekilen ilk denizaltı ise TCG Piri Reis (S-330) oldu. Bu yılın başlarında ise inşası tamamlanarak suya indirildi. Ardından donanım ile test faaliyetlerine başlanan Piri Reis'in Covid-19 pandemisi öncesi yapılan planlara göre ilk çeyrekte envantere alınması hedefleniyordu. Dolayısıyla her an Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilebileceğini belirtelim.

Bu doğrultuda yapımına devam edilen diğer yerli denizaltı modelleri arasında bugün ilk kez havuza çekilen TCG Hızır Reis (S-331, 2023) ve kaynak töreni yapılan Selman Reis (S-335, 2027) bulunuyor. Diğerleri ise TCG Murat Reis (S-332, 2024), TCG Aydın Reis (S-333, 2025) ve TGC Seydiali Reis (S-334, 2026).

Pandemi kapanmalarının tekrarlanmayacağını varsayarsak önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu modellerin de planlandığı tarihlere yetiştirilebileceğini söyleyebiliriz. Buna ek olarak ROKETSAN ana yükleniciliğinde 2009 yılından beri geliştirilen ve Türkiye'nin ilk yerli ve ağır sınıf torpidosu olan AKYA'nın da bu denizaltılara entegre edildiğini belirtelim. Asıl kullanım amacı ise sualtı ve su üstü hedeflerin imhası olacak.

Etkinlik sonrasında ise Erdoğan'ın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda şunlar söylendi:

Şimdi sırada Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz Anadolu, Denizde İkmal Muharebe Destek Gemimiz, İ sınıfı fırkateynlerimiz, TF-2000 Hava Savunma Muhribimiz ve nihayetinde uçak gemimiz var…

214 sınıfı Reis denizaltıları özellikleri

Boyutlar:

Tam boy: 68.35 metre

Mukavim tekne dış çapı: 6.3 metre

Deplasman: 1850 ton

Personel: 40

Mukavim tekne:

HY 100 ve HY 80 çeliği, tek bölmeli

Ana tahrik sistemi:

Dizel-elektrik ve yakıt hücresi

Ana motor: Siemens, 3900 kW

Dizel jeneratör: 2 x MTU 16V 396 SE 84 L piller

Batarya: 2 x 324 tip 30PS15B

Yakıt pili: Siemens 2x 120 kW

Sensör ve atış kontrol sistemleri:

Sonar ve atış kontrol: ISUS 90-72

Periskoplar: CARL ZEISS

Silahlar

8 adet torpido kovanı

Yerli bileşenler:

Torpido Karşı Tedbir Sistemi: KOÇ/ULTRA

Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi: HAVELSAN

DATA Link Sistemi: MİLSOFT

Entegre Muhabere Sistemi: ASELSAN

Solunum Havası İzleme Sistemi: TÜBİTAK

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