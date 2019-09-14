Cumhurbaşkanı adayı Abir Musa, Cendube kentini ziyaret etti
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Tunus'ta 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musa, seçim kampanyası kapsamında Tunus'un kuzeybatısındaki Cendube kentini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:39 Kaynak: AA
Tunus'ta 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musa, seçim kampanyası kapsamında Tunus'un kuzeybatısındaki Cendube kentini ziyaret etti. Musa'nın destekçileri, sevgi gösterisinde bulundu.
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