Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı adayı Abir Musa, Cendube kentini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı adayı Abir Musa, Cendube kentini ziyaret etti

1 saat önce

Tunus'ta 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musa, seçim kampanyası kapsamında Tunus'un kuzeybatısındaki Cendube kentini ziyaret etti.

Tunus'ta 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musa, seçim kampanyası kapsamında Tunus'un kuzeybatısındaki Cendube kentini ziyaret etti. Musa'nın destekçileri, sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı Abir Musa, Cendube kentini ziyaret etti

Eylül, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:39 Kaynak: AA
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