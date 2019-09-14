Cumhurbaşkanı adayı Abir Musa, Cendube kentini ziyaret etti

Tunus'ta 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musa, seçim kampanyası kapsamında Tunus'un kuzeybatısındaki Cendube kentini ziyaret etti. Musa'nın destekçileri, sevgi gösterisinde bulundu.