Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: "Cumhurbaşkanlığımın İki Önemli Hedefi Var: Suriyelileri Vatanlarına Kavuşturmak. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: "Cumhurbaşkanlığımın İki Önemli Hedefi Var: Suriyelileri Vatanlarına Kavuşturmak.

14.03.2023 18:20
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: "Cumhurbaşkanlığımın İki Önemli Hedefi Var: Suriyelileri Vatanlarına Kavuşturmak.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sınırın sıfır noktasına geldim. Bir konuda kararlığımın devam etiğini milletime söylemek için geldim. Cumhurbaşkanlığımın iki önemli hedefi var: Birincisi Suriyelileri vatanlarına kavuşturmak. İkincisi ise, İran üzerinden kaçak gelenleri, İran'a geri göndermek… Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız. Sınırı ise her türlü kaçak geçişe, cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında kapatacağım" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sınırın sıfır noktasına geldim. Bir konuda kararlığımın devam etiğini milletime söylemek için geldim. Cumhurbaşkanlığımın iki önemli hedefi var: Birincisi Suriyelileri vatanlarına kavuşturmak. İkincisi ise, İran üzerinden kaçak gelenleri, İran'a geri göndermek… Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız. Sınırı ise her türlü kaçak geçişe, cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında kapatacağım" dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'ın sınır bölgesinde olan Kuşaklı Köyü'ne gelerek sınır güvenliğine ilişkin basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, basın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından sınır güvenliğine ilişkin şu paylaşımı yaptı:
"Sınırın sıfır noktasına geldim. Bir konuda kararlığımın devam etiğini milletime söylemek için geldim. Cumhurbaşkanlığımın 2 önemli hedefi var: Birincisi Suriyelileri vatanlarına kavuşturmak. İkincisi ise, İran üzerinden kaçak gelenleri, İran'a geri göndermek.
"SOKAK VE MAHALLELERİMİZİ SAHİPLERİNE GERİ VERMEK ZORUNDAYIZ"
Sokak ve mahallelerimizi sahiplerine geri vermek zorundayız. Ancak bu Necip Milletimize de ırkçılık gibi bir leke sürmeyecek biçimde, hassas bir şekilde yapmak zorundayız. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Büyük ve uluslararası bir projeyi koyacağım milletimizin önüne.
"ÇALIŞTIĞIMIZ PROGRAMDA HEM SIĞINMACI İŞİNİ ÇÖZMEK HEM DE BU SÜREÇTE TÜRKİYE İÇİN AKDENİZ BÖLGESİNDE ÖNEMLİ BİR SİYASAL LİDERLİK ROLÜ OLUŞTURMAK VAR"
Çalıştığımız programda hem sığınmacı işini çözmek hem de bu süreçte Türkiye için Akdeniz bölgesinde önemli bir siyasal liderlik rolü oluşturmak var. Milletimiz sabretsin, çok kısa sürede bilgilendireceğiz.
"SINIRIN GÜVENLİĞİ ULUSAL GÜVENLİKTİR"
İkinci meselem, her türlü kaçak girişi durdurmak. Bize göre mesele çok basit: Sınırın güvenliği ulusal güvenliktir. Sınır güvenliği, egemen bir ulusun en temel ve gerekli sorumluluğudur. Sınırını koruyamayan egemen olamaz.
"SINIRI İSE HER TÜRLÜ KAÇAK GEÇİŞE, CUMHURBAŞKANLIĞIMIN İLK HAFTASINDA KAPATACAĞIM"
Özetle, Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız. Sınırı ise her türlü kaçak geçişe, cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında kapatacağım."

Kaynak: ANKA
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