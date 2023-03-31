Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: "Siyasette Kullanılan Tehdit Dilinin Hangi Sonuçlar Doğurduğunu Hep Beraber Görüyoruz.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlenen silahlı saldırı sonrası İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na giderek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Siyasette kullanılan tehdit dilinin hangi sonuçlar doğurduğunu hep beraber görüyoruz. Özellikle devleti yöneten kişinin kullandığı dile özen göstermesi lazım. Tehditle, şantajla siyaset yapılmaz. Hele hele Sayın Akşener'e karşı hiç yapılmaz. Sayın Akşener, siyasette deneyimli, birikimli, hiçbir şantaja boyun eğmeyecek bir liderdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün iki merminin isabet ettiği silahlı saldırıya uğrayan İstanbul Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İl Başkanlığı'na gelerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.

"DEVLETİ YÖNETEN KİŞİNİN KULLANDIĞI DİLE ÖZEN GÖSTERMESİ LAZIM"

Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından buradan ayrılırken kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Siyasette kullanılan tehdit dilinin hangi sonuçlar doğurduğunu hep beraber görüyoruz. Özellikle devleti yöneten kişinin kullandığı dile özen göstermesi lazım. Tehditle, şantajla siyaset yapılmaz. Hele hele Sayın Akşener'e karşı hiç yapılmaz. Sayın Akşener, siyasette deneyimli, birikimli, hiçbir şantaja boyun eğmeyecek bir liderdir. Dolayısıyla kendisine, parti arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca polisimize, silahı kullanan, ateş eden kişi yakalandığı için Polis Teşkilatı'na yürekten teşekkür ederim."