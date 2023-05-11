Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldı

11.05.2023 13:44

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medyadaki müstehcen görüntülerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Twitter hesabından da sert sözler paylaşan İnce, FETÖ'cülere yüklendi.

Türkiye artık sayılı günlerin kaldığı 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine kilitlenirken, sosyal medyada da her gün yeni bir ifşa videosu yayınlanmaya başladı. Son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen bazı müstehcen fotoğraflar paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnce'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen. soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; "Sosyal medya paylaşımında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit ve belgede sahtecilik suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen soruşturmaya başlanılmıştır" denildi.

MUHARREM İNCE, SAAT 14.00'DA BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Öte yandan Memleket Partisi tarafından yapılan açıklamada Genel Başkan Muharrem İnce'nin saat 14.00'te kameraların karşısına geçeceği ifade edildi. İnce'nin çekilme kararını mı açıklayacağı yoksa sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin bir konuşma yapacağı bilinmiyor.

"SAVCILAR NEREDESİNİZ"

İnce konu hakkında dün yaptığı açıklamasında şunları söylemişti: "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim."

Son Dakika: Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldı

"ALÇAKLIK, SEREFSİZLİK"

Sosyal medyadan bir paylaşım daha yapan İnce sert sözler sarf etti. İnce, "Ortada gerçek bir dekont yokken, gerçek bir kaset yokken, gerçek bir jeep yokken; bunları varmış gibi göstermek alçaklıktır, şerefsizliktir. Olmayan bir kaset ile ilgili 'özel hayatın gizliliği' veya 'ister gerçek olsun, ister sahte' değerlendirmesi yapmak kumpasçılara hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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İnce'nin kendisiyle alakalı çıkan kasetle birlikte, genel merkeze giderek kararını açıklayacağı iddia edildi İnce'nin kendisiyle alakalı çıkan kasetle birlikte, genel merkeze giderek kararını açıklayacağı iddia edildi

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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