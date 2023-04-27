Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'deki propaganda konuşma sırası belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'deki propaganda konuşma sırası belirlendi

27.04.2023 20:22

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, TRT'de propaganda konuşması yapmak üzere başvuran cumhurbaşkanı adaylarının sıralarını kura ile belirledi. Buna göre 7 Mayıs'taki sıralama Kılıçdaroğlu, Oğan, İnce ve Erdoğan şeklinde olacak. 13 Mayıs'ta ise İnce, Kılıçdaroğlu, Oğan ve Erdoğan sıralaması geçerli olacak. Propaganda konuşmaları 10 dakika sürecek.

YSK'de çekilen kurayla cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propagandanın başlayacağı 7 Mayıs Pazar ve 13 Mayıs Cumartesi günü yapacakları 10'ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın saatleri ve sıraları belirlendi.

7 MAYIS: KILIÇDAROĞLU, OĞAN, İNCE, ERDOĞAN

Buna göre, 7 Mayıs'ta sırasıyla Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan propaganda konuşması yapacak.

13 MAYIS: İNCE, KILIÇDAROĞLU, OĞAN, ERDOĞAN

13 Mayıs'taki propaganda sıralaması ise İnce, Kılıçdaroğlu, Oğan ve Erdoğan şeklinde olacak. Televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek. Konuşmacılar, ceket giymek ve kravat takmak zorunda olacak.

SİYASİ PARTİLERİN PROPAGANDA KONUŞMALARI DA BELİRLENDİ

YSK tarafından siyasi partilerin yapacakları propaganda konuşmalarının sırası da kurayla belirlendi. Kura sonucuna göre, 7 Mayıs'ta sırasıyla Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Halkın Kurtuluş Partisi, Adalet Partisi, Güç Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Adalet Birlik Partisi, Memleket Partisi, AK Parti, Türkiye İşçi Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Milli Yol Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, MHP, Yenilik Partisi, CHP, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Millet Partisi, Sol Parti ve Genç Parti'nin temsilcileri konuşmalarını yapacak.

13 Mayıs'ta ise sırasıyla Yenilik Partisi, İYİ Parti, Anavatan Partisi, Adalet Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Millet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Vatan Partisi, MHP, Türkiye Komünist Hareketi, Memleket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, AK Parti, CHP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Adalet Birlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi temsilcileri konuşacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'ye 10'ar dakika ilave propaganda hakkı tanınacak. Ayrıca TBMM'de en fazla üyesi olan AK Parti'ye 20, TBMM'de en fazla üyeye sahip ikinci parti olan CHP'ye de 10 dakika ilave süre tanınacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'deki propaganda konuşma sırası belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
00:11 EuroLeague'de skandal olay! Maçta yumruklar havada uçuştu, oyuna ara verildi
00:06 EuroLeague'de skandal! Obradovic'in maçında yumruklar konuştu, oyun yarıda kaldı
00:00 İzmir'in Folkart Sitesi'ndeki yangın görüntüleri gelmeye başladı, durum çok vahim!
23:54 İzmir'in lüks sitesindeki yangından gelen görüntüler çok vahim!
23:43 İbrahim Tatlıses'ten İzmir'deki büyük yangın sonrası paylaşım: Komşularıma geçmiş olsun
23:39 PFDK'dan 3 büyüklere ağır fatura: Beşiktaş'a para cezası, F.Bahçe ve G.Saray'ın tribünlerine bloke
23:36 PFDK'dan fatura: Beşiktaş'a para cezası, F.Bahçe ve G.Saray'ın tribünlerine bloke
23:33 İbrahim Tatlıses'ten İzmir'deki büyük yangın sonrası paylaşım: Komşularıma geçmiş olsun
23:29 Ataşehir'deki CHP Seçim İrtibat Bürosu'na saldırdığı iddia edilen 6 kişi tutuklandı
23:25 Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk Havalimanı videosu: Havacılık ve Uzay çalışmalarımızın merkezi haline getireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2023 00:27:38. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'deki propaganda konuşma sırası belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement