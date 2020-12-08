Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyal veren Kılıçdaroğlu ankette son sırada kaldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyal veren Kılıçdaroğlu ankette son sırada kaldı

08.12.2020 07:44

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı çıkışının ardından Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir konuyla ilgili yaptığı anketi sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?' başlıklı ankette son sırada kalırken, birinci sırada ise Mansur Yavaş yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlayan bütçe görüşmelerine katıldı ve burada açıklamalarda bulundu. Konuşmasında hükümeti eleştirdiği bölümde AK Parti sıralarından gelen 'Aday ol' tepkisine karşılık veren Kılıçdaroğlu, adaylığın sinyalini verdi.

"ADAY OLUP OLAMAYACAĞIMI SİZE KİM SÖYLEDİ?"

Tepki üzerine AK Parti sıralarına dönen Kılıçdaroğlu, "Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi" dedi.

AYAKTA ALKIŞLADILAR

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra ise partisi ve ittifak ortaklarından destek geldi. Ayağa kalkan vekiller ana muhalefet partisi liderini uzun bir süre alkışladı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra gündem CHP liderinin adaylığına dönerken, konuyla ilgili olarak Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"ADAY OLMAYACAKTIR"

"Sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?" sorusuna yanıt aranan anketin sonuçlarını paylaşan Daşdemir, "Eğer aday olursa Kemal Bey'in genel başkanlık koltuğu iyice sorgulanacak bu sebepten dolayı da aday olmayacaktır" dedi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU BAŞI ÇEKTİ

Bahsi geçen anketin sonuçlarında ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dikkat çekti. İki belediye başkanı aldıkları oylarla muhalefet liderlerini geride bıraktı.

KILIÇDAROĞLU SONUNCU SIRADA YER ALDI

Kılıçdaroğlu ise aynı ankette aldığı yüzde 5,9 oy oranıyla Meral Akşener ve Abdullah Gül'ün altında kalarak sonuncu sırada yer aldı.

Anketin sonuçları ise şu şekilde:

1- M. Yavaş % 17,1

2- E. İmamoğlu % 16,3

3- M. Akşener % 6,7

4- A. Gül % 6,6

5- K. Kılıçdaroğlu % 5,9

Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyal veren Kılıçdaroğlu ankette son sırada kaldı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyal veren Kılıçdaroğlu ankette son sırada kaldı - Son Dakika


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