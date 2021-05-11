Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş - Son Dakika

Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş

11.05.2021 13:57
Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, muhalefetin cumhurbaşkanlığı adaylığı için gönlünde yatan isim öğrenildi. Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş olmasını istiyor.

2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayının kim olacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili farklı isimler gündeme gelse de İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bu konuda tavrı netleşmeye başladı.

AKŞENER, MANSUR YAVAŞ'I İSTİYOR

Ankara kulislerinde dolaşan iddiaya göre; Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş olmasını istiyor. Akşener'in bu konudaki düşüncelerini önceki gün birlikte iftar açtıkları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da ilettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim: Mansur Yavaş'ı istiyor

YAVAŞ DA SICAK BAKIYOR

Akşener'in adayı olmasını istediği Mansur Yavaş, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda aday olup olmayacağı yönünde yöneltilen bir soruya, "Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmek, insanın nefsini okşayan ve dinlediğimiz zaman çok hoşumuza giden bir olay" yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim: Mansur Yavaş'ı istiyor

AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA MESAFELİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde seçimlerle ilgili Kılıçdaroğlu, ''Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum'' açıklamasını yapmış; İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla ilgili, "Olmayı düşünebilir orada bir sakınca yok. Seçime kadar neler olur neler biter hep birlikte görürüz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş - Son Dakika


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