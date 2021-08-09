"Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına CHP'den cevap: Milletin asıl gündemini çalma çabası - Son Dakika

Siyasette "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" tartışması devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak sık sık ilan edilmesinin yanı sıra CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı henüz net değil. CHP lideri Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın kendisini aday göstermesi durumunda görevden kaçmayacağını söylemişti.

İDDİAYI ORTAYA İSİM ARAŞTIRMACI HİLMİ DAŞDEMİR

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından CHP'li kurmayların Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi dahilinde eski bir AK Partiliye Cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürdüğü iddia edilmiş, konuyla ilgili CNN Türk ekranlarında konuşan OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, bu kişinin Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olduğunu öne sürmüştü.

OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir.

"ŞİMŞEK, CHP'NİN TEKLİFİNE HAYIR DEMEDİ"

Şimşek adının neden tercih edildiğine ilişkin de "Kürt kökenli olması, eski AK Partili olması, ekonomist olması gibi özellikleri nedeniyle tercih edilmiş olabilir" ifadelerini kullanan Daşdemir, Mehmet Şimşek'in de bu teklife hayır demediğini söylemişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak.

CHP'DEN MEHMET ŞİMŞEK İDDİASINA YANIT

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak eski AKP'li Mehmet Şimşek'le görüştüğü iddialarına yanıt verdi. Öztrak şunları söyledi:

"İddianın ortaya atıldığı kanal CNN Türk. Bugün bu soruyu soran kanallar ise neredeyse havuz medyasının tamamı. Manzara açık. Yeni bir suni gündem harekatı başlatmaya, milletin asıl gündemini çalmaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin başka bir şey söylemeye gerek yok."