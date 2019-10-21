Cumhurbaşkanı affıyla hapisten çıkan Senegalli muhalif liderden ilk açıklama

Senegal'de yolsuzluk, para aklama suçlamasıyla 2017'de tutuklanan, Cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakılan eski Dakar Belediye Başkanı ve muhalefet lideri Khalifa Sall, "Kimileri hapsimi kariyerimin bitiş noktası olarak görse de benim için Allah ile baş başa kaldığım andı." dedi.

Başkent Dakar'daki Reubeuss Cezaevi'nde iki buçuk yıl kaldıktan sonra siyasi rakibi olarak görülen Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından 29 Eylül'de affedilerek salıverilen Khalifa Sall, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Khalifa Sall, kendisinin ve taraftarlarının düşünceleri ile projelerinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

"Doğal kaynaklarımızı kendimiz çıkarmalıyız"

Tutukluluk süresi boyunca sevenlerinin kendisini yalnız bırakmadığını belirten Sall, "Kimileri hapsimi kariyerimin bitiş noktası olarak görse de benim için Allah ile baş başa kaldığım andı." ifadesini kullandı.

Senegal petrolünün sadece yabancılar tarafından çıkarıldığını hatırlatan muhalif lider, "Doğal kaynaklarımızı kendi araçlarımızla kendimiz çıkarma yöntemleri bulmalıyız. Buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı görevden almıştı

Mayıs 2017'den bu yana Reubeuss Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sall, "yolsuzluk", "dolandırıcılık" ve "para aklamak" suçlarından Dakar Ceza Mahkemesince yargılanmış, mahkeme, kamuya ait 3 milyon doları zimmetine geçirmekle suçladığı eski belediye başkanı Sall'i 5 yıl hapse ve 10 milyon dolar cezaya mahkum etmişti.

Sall de Dakar Temyiz Mahkemesine ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) bağlı Adalet Divanına başvurmuş ancak temyiz mahkemesi cezasını onamıştı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, geçen yıl eylül ayında mahkumiyet kararı onanan Khalifa Sall'in belediye başkanlığı görevine son vermiş, mecliste yapılan oylamayla bu göreve Soham Wardini getirilmişti.