Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Akıncı, halkın bayram tebriklerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Akıncı, halkın bayram tebriklerini kabul etti

35 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Bu bayramda tüm kırgınlıkların bir kenara bırakılmasını, dostluk ve kardeşlik duygularının daha da bir pekişmesini diliyorum.

Cumhurbaşkanı Akıncı, halkın bayram tebriklerini kabul etti, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Bu bayramda tüm kırgınlıkların bir kenara bırakılmasını, dostluk ve kardeşlik duygularının daha da bir pekişmesini diliyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:04 Kaynak: AA
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