Cumhurbaşkanı Akıncı ile Lute arasında dördüncü görüşme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, referans kavramlarını tamamlama çalışmalarını sürdüren Lute ile yaklaşık 1 saat süren yararlı bir görüşme daha yaptığını belirtti.

Burcu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Lute ile temasları bir süre daha devam edecektir. Bir sonraki görüşmenin zamanı kesinleştiğinde kamuoyuna duyurulacaktır." ifadesini kullandı.

Akıncı ile Lute, pazar gününden bu yana üç kez görüşmüştü.

Öte yandan Lute, aynı şekilde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile de dört kez bir araya gelmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres'in eylül ayı içerisinde Akıncı ve Anastasiadis ile görüşmesi öngörülüyor. Öte yandan, Guterres'in liderle 3'lü bir görüşme yapma ihtimali de bulunuyor.