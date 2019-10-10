Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi

2 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York sonrası Kıbrıs konusundaki gelişmelere ilişkin Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti yetkililerini bilgilendirdi. Cumhurbaşkanlığı'nda 45 dakika süren toplantı sonrasında basına açıklama yapılmadı. Toplantıya, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş katıldı.


Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde 23 Eylül'de gittiği New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres'le referans kavramlarının oluşturulması çalışmalarıyla ilgili görüşmüş, New York'ta bulunduğu sürede bazı temaslarda bulunmuştu. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:06 Kaynak: İHA
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