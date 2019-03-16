Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Aldığı Köfte Sözüne Karşılık Tekirdağ'a Eli Boş Gelmedi

Cumhurbaşkanı Aldığı Köfte Sözüne Karşılık Tekirdağ'a Eli Boş Gelmedi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı aldığı köfte sözüne karşılık Tekirdağ'a eli boş gelmedi "Herkese yetmeyebilir ama bayanlara.

Cumhurbaşkanı aldığı köfte sözüne karşılık Tekirdağ'a eli boş gelmedi
"Herkese yetmeyebilir ama bayanlara. Erkeklere yok"
"Köftenin yanında içeceğimiz çayları da ben getirdim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan kese kese çay dağıttı

TEKİRDAĞ - 31 Mart seçimleri kapsamında Tekirdağ'da miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Ankara'da aday tanıtım toplantısında aldığı köfte sözüne karşılık Tekirdağ'a eli boş gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonunda mitingi dolduran vatandaşlara kese kese çay dağıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan miting alanında daha önce Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısını hatırlatarak, "Aday tanıtımı için Ankara'ya geldiğinde Mestan Özcan kardeşimize 'Köfteler nerede Mestan' diye sormuştum. Kendisi da bana 'Sayın Cumhurbaşkanım taş yerinde ağırdır. Size köfteyi Tekirdağ'a ısmarlayacağız' demişti. Bizde şimdi çıktık geldik" dedi.
"Ama bayanlara. Erkeklere yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "Köftenin yanında içeceğimiz çayları da ben getirdim. Herkese yetmeyebilir ama bayanlara. Erkeklere yok. Bayanlar çayı demleyecek, beylere de ikram edin" ifadelerini kullanarak sahneden vatandaşlara çay dağıttı.
Daha sonra sahneye gelene AK Parti belediye başkan adayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ederek sahneden vatandaşlara çay dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:10 Kaynak: İHA

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