CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken, 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › CUMHURBAŞKANI ATAMA KARARI İLE 10 İLİN MÜFTÜSÜ DEĞİŞTİ - Son Dakika

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