Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör atamasına ilişkin Atama Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 04:52 Kaynak: İHA
'ın rektör atamasına ilişkin Atama Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararı'na göre 11 üniversiteye rektör atandı.
Kararda, Adıyaman Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Turgut
, Aksaray Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Şahin
, Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydınlı
, Amasya Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Korkmaz
, Düzce Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar
, Hitit Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk
, Karabük
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Refik Polat
, Kastamonu Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hamdi
Topal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Vatan Karakaya
, Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ahmet Karadağ
atanması yer aldı.
Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. 3. ve 7. maddeleri gereğince yapıldı. - ANKARA
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