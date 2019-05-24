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Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör atamasına ilişkin Atama Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör atamasına ilişkin Atama Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararı'na göre 11 üniversiteye rektör atandı.

Kararda, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Turgut, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Şahin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Korkmaz, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Vatan Karakaya, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ahmet Karadağ atanması yer aldı.

Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. 3. ve 7. maddeleri gereğince yapıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 04:52 Kaynak: İHA
Rektör, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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