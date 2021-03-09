Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı - Son Dakika

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı

09.03.2021 02:14
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı, System.String[]

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürü Zafer Sönmez'in yerine Salim Arda Ermut getirildi.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürü Zafer Sönmez'in yerine Salim Arda Ermut getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez görevinden alınarak, yerine Salim Arda Ermut atandı.

Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevine atanan Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığını yürütüyordu.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Gazete, Atama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı - Son Dakika


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