Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Atama Kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü...
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Cumhurbaşkanı Atama Kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü...

59 dakika önce

Cumhurbaşkanı Atama Kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın görevinden alınarak yerine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun atandı.

Cumhurbaşkanı Atama Kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Atama Kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın görevinden alınarak yerine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun atandı. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:56 Kaynak: İHA
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