Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de
40 dakika önce
Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) hakkında atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ticaret Bakanlığı
, Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları (TCDD), Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) hakkında atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla yayımlanan kararlarda, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde boş olan Genel Müdür Yardımcılığı koltuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali İhsan Uygun layık görüldü.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Ticaret Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Öte yandan, DHMİ Genel Müdürlüğü'nün Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Gökhan Evren
ve Mehmet Ateş
atandı. Gazetede
yayımlanan görevden alma kararında ise Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi uyarınca görevden alındı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:26 Kaynak: İHA
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