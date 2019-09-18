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Cumhurbaşkanı atama kararları Resmi Gazete'de

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında üç üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar yer aldı.

Cumhurbaşkanı atama kararları Resmi Gazete'de, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında üç üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar yer aldı.

Karara göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Kalan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Türkay Dereli uygun görüldü.

Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:10 Kaynak: İHA
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Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
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