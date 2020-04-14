Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de

ATAMA kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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