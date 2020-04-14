Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de
32 dakika önce
ATAMA kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile bazı atamalar gerçekleşti. Buna göre, Senegal nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Prof. Dr. Ahmet Kavas atandı. İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe Murat Gündoğdu, Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Üroloji üyeliğine ise Uzman Dr. Mehmet Akif Şahin getirildi.
Haber: ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:51 Kaynak: DHA
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