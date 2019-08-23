Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete'de
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete'de

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete'de, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Karara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Örnek görevden alınarak bu sebeple boşalan göreve Ali Çevik uygun görüldü.


Ayrıca Kararda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Önal İnaltekin görevden alınarak yerine Arzu Gür'ün atanmasına karar verildi.


Bunun yanı sıra Atama Kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı'na Necip Gülmüş, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'na aynı yer Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Süreyya Erkan atandı. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli'den Volkswagen açıklaması: Yatırım için Manisa'yı seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini Külliye'de kabul etti Yaşlı kadını çamaşır asarken yılan soktu 14 yaşında Soma'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 07:14:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]